Starlink heeft nu meer klanten dan satellieten

Deze week maakte Elon Musk vol trots, uiteraard via Twitter, bekend dat Starlink, de satelliet internetservice, nu meer dan 100.000 (betalende) klanten heeft. De dienst, die oorspronkelijk bedoeld was als alternatief voor het aanbieden van snel internet in afgelegen gebieden, is nu beschikbaar in veertien landen. Daaronder zijn naast de VS, Duitsland, UK en Canada ook veel dichtbevolkte en goed ‘bekabelde’ landen zoals Nederland en Zwitserland.

Starlink ingehaald door andere oplossingen

Met name in de Westerse landen lijkt Starlink ingehaald te worden, en deels al zijn, door de versnelde uitrol van glasvezel, nieuwe kabeltechnologie (DOCSIS 3.1) en 5G. Ontwikkelingen waarmee de ‘witte vlekken’ op landkaarten – waar geen breedband internet beschikbaar is – steeds kleiner worden. En daardoor de noodzaak voor een oplossing zoals Starlink, waarvoor het idee ontstaan is in een tijd dat nog lang niet iedereen en overal kon beschikken over een internetverbinding van 10 Mbit, langzaam maar zeker verdwijnt. Ook de beloofde verdubbeling van de internetsnelheid die Starlink gaat bieden zal daar weinig aan kunnen veranderen.