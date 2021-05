Starlink straks ook in de Google Cloud

Google Cloud heeft een overeenkomst gesloten met SpaceX zodat klanten van Starlink, het satelliet internet access netwerk voor afgelegen gebieden, Google Cloud diensten kunnen gaan gebruiken en andersom. Zakelijke klanten van Google Cloud krijgen dan straks ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de internet access diensten van Starlink.

Google Cloud in afgelegen gebieden

Ofwel, Google maakt door de samenwerking met Starlink haar Cloud diensten ook bereikbaar voor klanten in afgelegen gebieden, waar breedband internet via de ‘normale’ verbindingen (kabel, glasvezel of mobiel) nog niet beschikbaar is. De wederzijdse dienstverlening tussen Google en Starlink moet nog voor het eind van dit jaar beschikbaar komen. Deze week is daarvoor al de eerste Starlink terminal geïnstalleerd in een nieuw Google datacenter in Ohio.

Dat Google en Starlink deze samenwerking starten is niet zo gek. Ten eerste omdat Starlink vorig jaar ook al een vergelijkbare overeenkomst sloot met Microsoft voor de Azure cloud-diensten. Ten tweede omdat Google een van de grote investeerders van Starlink is. In 2015 stopte de tech gigant zo’n 900 miljoen dollar het satelliet internet project van SpaceX.