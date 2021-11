Starship gaat in januari de ruimte in

De ontwikkeling van een ruimteraket is een proces van vallen en opstaan. Dat was in de jaren zestig al zo. Voordat de Saturn V raket, waarmee uiteindelijk diverse Apollo missies naar de maan vlogen, klaar was voor gebruik, zijn heel wat pogingen in een grote vuurwerkshow geëindigd.

Elon Musk heeft zich laten ontvallen dat zijn ruimtevaartorganisaties, SpaceX, in januari de eerste poging wil doen om Starship in een baan rond de aarde te lanceren. Musk deed zijn hoopvolle uitspraken tijdens videopresentatie voor een wetenschapsconferentie. Deze maand worden de laatste werkzaamheden aan het lanceerplatform en de Super Heavy boosterraket van Starship voltooid . In december zullen nog de nodige tests uitgevoerd worden. De resultaten van die tests zullen bepalen of een lancering in januari door kan gaan.

Voor SpaceX is dat de afgelopen jaren niet anders geweest. De Super Heavy raket die Starship in een baan rond de aarde moet lanceren, heeft nog geen succesvolle vlucht gemaakt. Mede daarom gaat Musk er ook van uit dat de kans op een mislukte eerste poging ook groter is dan dat het een succes wordt. ““I would not say that this is likely to be successful, but we’ll make a lot of progress”, aldus de SpaceX baas.