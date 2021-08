SpaceX zet haar Starship in elkaar

De ruimterace van drie ambetant rijke miljardairs ging onlangs een nieuwe fase in. Bezos wilde Musk en Branson aftroeven door als eerste zelf de ruimte in te gaan, maar op het laatste moment veegde Branson het gras voor de voeten van Bezos weer weg. Musk is in ieder geval de laatste van de drie. En dus bedacht Elon, ‘dan zet ik mijn raket maar alvast in elkaar’. Met als gevolg dat hij nu kan pochen met de grootste en meest krachtige ruimteraket ooit.