Succesvolle testvlucht SpaceX Starship prototype

Ik moet toegeven dat de testvluchten met exploderende, onbemande, prototypes van raketten, zoals die bij SpaceX nog wel eens willen voorkomen, spectaculaire plaatjes opleveren. Voor de liefhebbers van ‘big bangs’ bleef bij de testvlucht met een SpaceX Starship prototype deze week beperkt tot enkele vlammen bij de succesvolle, jawel, je leest het goed, de succesvolle test van de ‘SN 15’.

Naar 10 kilometer, en terug

Het betrof een zogenoemde ‘high altitude’ test van het Starship prototype. Daarbij werd de raket, waarvan de bovenkant qua omvang gelijk was aan de uiteindelijk Starship capsule, naar een hoogte van 10 kilometer gebracht om vervolgens weer terug te keren naar het lanceerplatform op de grond in Boca Chica, Texas.



De testvlucht verliep dus succesvol. Het enige dat na de landing te zien was, waren een aantal vlammen aan de onderzijde van de raket. Volgens SpaceX was dat redelijk normaal. Met een paar waterkanonnen werden die vlammen gedoofd en mocht de test als geslaagd de boeken in.