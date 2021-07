​Richard Branson is Jeff Bezos voor: 9 dagen eerder ruimte in

Branson voegt direct daad bij woord, want de eigenaar van Virgin Galactic gaat op 11 juli al aan boord van een ruimtevaartuig voor een testvlucht. Terwijl er een grotere ruimterace gaande is om Mars, gaat het deze maand dus even om iets anders: de miljardairs. De testvlucht op 11 juli is trouwens geen solovlucht: er gaan nog vijf mensen mee die allemaal bij Virgin Galactic werken.

Waar we het gisteren nog hadden over de soms kinderachtige vormen die ruzies tussen grote techbedrijven aannemen, kunnen particuliere rijkaards er ook wat van. Jeff Bezos was de laatste tijd zoveel in het nieuws met zijn ruimtereis, dat Richard Branson graag zijn spotlight wilde stelen. Hij heeft besloten om 9 dagen eerder de ruimte in te gaan.

Blue Origin

Wat dat betreft pakt Bezos het anders aan. Die maakte bekend dat hij met zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin een 82-jarige dame meeneemt genaamd Wally Funk. Een record, want deze vrouw is de oudste persoon ooit die de ruimte in gaat. 20 juli vindt de lancering plaats. Het is niet een lange reis: de inzittenden gaan 100 kilometer hoog, voelen dan een paar minuten hoe het is om gewichtloos te zijn en komen dan weer terug op aarde. Dat is wel zo verstandig, want gewichtloosheid heeft nogal zijn invloed op het lijf, zeker dat van een 82-jarige. Het is wel geweldig om te zien dat Wally nu toch nog de ruimte in gaat.

Ze heeft zich in haar leven voor meerdere ruimteprogramma’s opgegeven, maar NASA liet het niet toe omdat ze een vrouw was. Nu ruimtereizen ook door geprivatiseerde bedrijven kunnen worden aangeboden, lijkt het aan boord halen van Wally dan ook een kleine middelvinger naar het ouderwetse beleid van NASA te zijn. Aan de andere kant is NASA van plan om een hele groep vrouwen naar de maan te sturen, dus ook daar zijn de tijden inmiddels gelukkig drastisch veranderd.