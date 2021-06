Bezos samen met broer en een gelukkige veilingwinnaar 20 juli de ruimte in

Op 20 juli staat de eerste bemande ruimtevlucht van Blue Origin, de ruimteorganisatie van Amazon multimiljardair Jeff Bezos, gepland. Bezos heeft twee stoelen in de ‘New Shepard’ capsule voor zichzelf en zijn broer gereserveerd. ‘Tuurlijk, meneer de miljardair denkt eerst aan zichtzelf’ hoor ik velen nu denken. Maar je kunt het ook anders bekijken. Het is de eerste bemande vlucht voor de New Shepard. Dat Bezos daar zelf meteen in stapt toont aan dat hij alle vertrouwen heeft in een goede afloop.

Prijs online ticketveiling bijna op drie miljoen dollar

Dat, of hij zoekt naar een manier om van de miljarden alimentatie af te komen die zijn ex-vrouw bij de scheiding bedongen heeft. Nee, dat is een flauwe grap natuurlijk. Behalve Jeff Bezos en zijn broer Mark gaat ook nog een derde, en enige echt betalende, ruimtereiziger mee. Wie dat wordt, is nu nog niet bekend. Het wordt namelijk de persoon, of hoogste bieder, die de veiling van het eerste beschikbare commerciële ticket van Blue Origin ‘wint’. Op dit moment staat de teller op 2,8 miljoen dollar, maar er kan nog tot 12 juni geboden worden.

Overigens zal de New Shepard niet in een échte baan rond de aarde geschoten worden. Bij deze vluchten gaat het om zogenoemde sub-orbit ruimtevluchten. Daarbij wordt wel enkele minuten gewichtloosheid ervaren, maar de raket vliegt tot aan de rand van de ruimte. Het uitzicht zal ook daar adembenemend zijn. Een beetje vergelijkbaar met de ervaring van Alan Shepard, astronaut met het Mercury programma, en eerste Amerikaan in de ruimte, in 1961. En ja, dat is ook waarom de eerste ruimtecapsule van Blue Origin de naam New Shepard gekregen heeft.