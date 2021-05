Blue Origin start ticketverkoop voor ruimtereisjes van elf minuten

Het is zover. Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, start deze week met de verkoop van de eerste tickets voor de elf minuten durende ruimtereisjes met de New Shepard capsule. Woensdag, 5 mei, zal Blue Origin meer details bekendmaken. Een gemiste kans volgens ons, omdat 4 mei (May the Fourth) natuurlijk Start Wars Day is, maar goed.

Prijskaartje van tonnen?

Wat een ticket voor elf minuten vrije val en ongetwijfeld een spectaculair uitzicht moet gaan kosten zal dus woensdag duidelijk worden. Bezos liet eerder wel al doorschemeren dat de prijzen van de New Shepard ruimtereisjes vergelijkbaar zullen zijn met die van de concurrentie. Als je dan weet dat je bij Virgin Galactic een kwart miljoen dollar moet lappen, dan moet je in ieder geval diep in de buidel tasten.