Commerciële ruimtevaart: wie is straks de eerste?

De ontwikkelingen rondom commerciële ruimtevaart gaan sneller dan ooit. SpaceX van Elon Musk stuurde precies een jaar geleden voor het eerst 2 NASA astronauten de ruimte in met behulp van de nieuwe Crew Dragon ruimtecapsule. En ook Virgin Galactic, van Richard Branson, is lekker bezig. Zij hebben zelfs hun eigen 'vliegveld' voor ruimtetoeristen: Gateway to Space in New Mexico. Een vertrek- en aankomstlounge voor rijke ruimtetoeristen. Laten we Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos van Amazon, trouwens ook niet uitvlakken. De eerste tickets voor 11 minuten durende ruimtereisjes werden eerder deze maand 'gelanceerd'.

Een wedloop tussen Elon, Jeff en Richard

Het lijkt erop dat er een echte wedloop is ontstaan tussen de 3 extreem rijke mannen. Ze bieden alledrie commerciële ruimtereizen aan en willen een unieke ervaring bieden. Want de andere extreem rijken der aarde moeten natuurlijk wel voor hún ervaring in de ruimte kiezen. Elon Musk heeft in ieder geval de grootste ambities, want de man wil zelfs naar Mars. En het verbaast ons niks als hij dat voor elkaar krijgt.In 2024 moeten de eerste mensen voet op Mars zetten. Nog dit jaar wil SpaceX een volledig commerciële ruimtevlucht uitvoeren. De 37-jarige miljardair Jared Isaacman heeft alle 4 de plekken aan boord van deze vlucht gekocht.