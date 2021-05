​Dit is SpaceX in de toekomst allemaal van plan

Oke, de eerste bemande vlucht ging goed, pakketjes afleveringen in de ruimte ging voortreffelijk, er zweeft nog altijd ergens een Tesla in de lucht. Sterker nog, op 25 mei 2012 was het de SpaceX Dragon die als eerste commerciële ruimtevaartuig dokte aan het International Space Station (ISS). Tot nu toe heeft SpaceX zichzelf goed op de kaart gezet als ruimtevaartbedrijf. Natuurlijk ging niet alles goed, maar we lijken klaar voor nieuwe stappen vanuit Elon Musk en co. Dit is wat SpaceX in de toekomst allemaal van plan is.



De mens op meerdere planeten laten leven

Het is één van de einddoelen van SpaceX: zorgen dat mens niet meer volledig gebonden is aan aarde, maar dat we als ras ook op een andere planeet leven. Andere planeten koloniseren, dat kennen we nu alleen nog uit sci-fi-films. Of het in het echt ook zo goed gaat aflopen, dat moeten we nog maar zien. In ieder geval zijn er nog veel stapjes te zetten voordat SpaceX bij dat ultieme doel is.

Reizen naar Mars

Het eerste stapje richting zo’n interplanetaire kolonisatie is om voet te zetten op Mars. Elon Musk zou graag sterven op Mars. Daarmee bedoelt hij dat hij er graag oud wil worden, maar daarvoor moet er nog wel heel wat gebeuren. Het klimaat en de lucht op de rode planeet zijn namelijk niet heel optimaal voor mensen. Geef ze dus nog even wat tijd om voorbereidingen te treffen. SpaceX hoopt in 2024 de eerste mens op Mars te zetten.