Tesla haalt 1,3 miljard euro op in Chinese financieringsronde

Tesla heeft 10 miljard yuan (1,3 miljard euro) opgehaald in een nieuwe financieringsronde in China. Een viertal Chinese banken zou garant staan voor een lening aan Tesla, voor de herfinanciering van de bouw van Tesla’s nieuwe ‘gigafabriek’ in Shanghai.

De lening zal verspreid betaald worden gedurende 5 jaar en zal met name gebruikt worden voor de bouw van een gigantische fabriek om Tesla’s activiteiten in China verder uit te breiden. Volgens bronnen zijn de viertal Chinese banken die betrokken zijn de CCB, AgBank, ICBC, en de SPDB.

65 procent goedkoper

Eerder dit jaar kondigde Tesla aan dat het plannen had om een gigafabriek te maken in Shanghai, waarna het meteen pre-orders voor het land mogelijk maakte voor de Model 3 voertuigen. Er wordt verwacht dat de automaker Model 3 auto’s aan de Chinese markt kan aanbieden, voor een lagere prijs dan wanneer ze geïmporteerd moeten worden. Volgens Elon Musk is het maar liefst 65 procent goedkoper om in China Model 3 auto's te bouwen dan in de Verenigde Staten. De fabriek zal zich focussen op de Model 3 en deze specifiek produceren voor de Chinese markt. Tesla’s doel is om tenminste duizend Model 3 auto’s per week te bouwen tegen het einde van dit jaar.

Met de nieuwe fabriek in Shanghai en de fabriek die eind 2021 in Berlijn zal komen, heeft Tesla nu 4 gigafabrieken. Naast de fabrieken in Berlijn en Shanghai, heeft het bedrijf momenteel twee volledig functionerende fabrieken in de Verenigde Staten: in Reno, Nevada en in Buffalo, New York. Elon Musk heeft al gehint naar een potentiële 5e gigafabriek, maar heeft verder geen specifieke details gedeeld.