MG4 Electric ziet het daglicht

Ooit was MG een van de iconische Britse automerken. De MG A en B zijn nog steeds zeer geliefde oldtimers. Voor een fraai exemplaar betaal je al snel meer dan 30.000 euro. Bolides die de nodige liefde en veel knutsel aandacht nodig hebben, zoals veel Britse oldtimers van 50 tot 70 jaar geleden. De afgelopen jaren is de fabrikant bezig met een wederopstanding, en dan met name – of eigenlijk volledig – in het segment van de elektrisch aangedreven voertuigen. En dat onder de (Chinese vleugels) van de SAIC Motor Company. Vandaag onthulde MG haar nieuwste EV, de MG4 Electric. Tijdens de presentatie werd ook alvast een tipje van de sluier opgelicht van een nieuwe, elektrische, MG roadster, de MG Cyberstar. Die wordt volgend jaar onthuld, ter ere van het 100-jarig bestaan van MG. De MG4 Electric De nieuwste MG EV staat op het gloednieuwe modulaire MSP platform van de fabrikant. Dat kenmerkt zich onder andere door een nieuwe accutechnologie, de zogenoemde ‘horizontal Cell-to-Pack’. Dit zorgt voor een compacter accupakket – slechts 11 centimeter ‘dik’ - met een grotere energiedichtheid en een lager zwaartepunt. Vernieuwingen die de rijkwaliteit en interieurruimte ten goede komen, aldus MG. Volgens de fabrikant is de MG4 op dit moment de EV met het laagste zwaartepunt, dat zelfs lager ligt dan dat van sommige sportauto’s. De MG4 Electric is een zogenoemde hatchback. De fabrikant zet daarnaast vol in op een minimalistisch, maar high-tech design, zowel voor het interieur als exterieur.

Specs en tech van de MG4 Electric De aandrijflijn, achterwiel aangedreven, heeft een vermogen van 204 pk met een maximale trekkracht van 205 Nm. Daarmee accelereert de MG4 Electric binnen acht seconden van 0 naar 100 km/h. Voor een EV niet bepaald supersnel, maar dat is ook niet waar MG op inzet. Er zijn twee accupakketten beschikbaar. Een 52 kWh accu met een (WLTP) bereik van 350 kilometer en een 64 kWh variant waarmee je maximaal 450 kilometer vooruit kunt. Dat komt neer op een gebruik van ongeveer 16 kWh per 100 kilometer. Opladen kan met maximaal 135 kW. Dat betekent dat de 64 kWh accu in 35 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen kan worden. Het 52 kWh model weegt 1655 kilo. Nieuw is ook de custom drive mode. Standaard kun je al kiezen voor ‘Eco’, ‘Standard, ‘Sport’ en ‘Snow’. Bij de ‘Custom’ modes kun je zelf bepalen welke modus je kiest voor bepaalde rijeigenschappen, zoals de stuurinrichting, het vermogen, remkracht en de vering. Daarnaast heeft de MG4 ook break-by-wire. De MG4 is met een lengte van 4 meter 28, breedte van 1m83, en 1m50 hoogte duidelijk een compacte elektrische hatchback. Dankzij zijn relatief grote wielbasis van 2m70 is hij volgens MG echter ruim genoeg voor vijf personen. De kofferbak is met 363 liter inhoud niet echt groot. Ter ‘compensatie’ heeft MG deze nieuwe EV voorzien van 28 vakjes en bakjes in de auto zelf, zoals een houder voor je (zonne)bril in het dak en een plek voor het draadloos opladen van je smartphone.

Comfort en uitvoeringen Voor het comfort is de MG4 Electric ook voorzien van een infotainment systeem met koppelingen voor smartphone, navigatie en dergelijke. Om het rijden veiliger en makkelijker te maken heeft de nieuwe MG ook de nodige drive assist functies, zoals 360 graden camera's, radar, parkeerhulp, verkeersinformatie en adaptive cruise control. De MG4 Electric komt in drie uitvoeringen: Standard, Comfort en Luxury. Daarbij heb je de keuze uit zeven verschillende kleuren. De 64 kWh accu is echter alleen beschikbaar voor de Comfort en Luxury uitvoeringen. De exacte prijs voor de Nederlandse markt was ten tijde van de presentatie nog niet bekend, maar de MG4 Electric begint straks bij 28.990 euro, uiteraard voor het 52 kWh model In een later stadium komt ook nog een uitvoering met een 77 kWh accupakket die meer dan 500 kilometer bereik zal hebben. Wanneer die verschijnt is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor het vierwiel aangedreven sportmodel. Die krijgt het dubbele vermogen en een acceleratie vamn 0 – 100 binnen 4 seconden. Succesvolle comeback Sinds de comeback in 2019 heeft MG al meer dan 150.000 EV's verkocht, waarvan meer dan 60.000 alleen al dit jaar (2022). Op dit moment telt MG bijna 700 'dealers' en brandstores. Dat aantal wordt dit jaar nog uitgebreid naar 840.