Met accuwisselstation is wachten voor opladen auto verleden tijd

Accuwisselstation

Het accu wisselen is vanzelfsprekend niet mogelijk bij elke elektrische auto, maar in het geval van het Nio-ruilstation alleen voor Nio-bolides. Het eerste wisselstation in Nederland is te vinden in Tilburg en daar kunnen welke dag 312 . Het verschil in tijd is groot: je kunt nu binnen een paar minuten weer verder rijden, terwijl je anders een half uur tot een uur moet wachten. Het is een slimme manier om een van de grotere ergernissen met betrekking tot elektrische auto’s weg te nemen: je bent er nu 5 minuten aan kwijt om ‘te tanken’ in plaats van dat je een half uur op Instagram en TikTok moet gaan scrollen.

Het is bij de accuwissel niet zo dat dat er een persoon is die de accu voor je verwisselt: het is allemaal robotisch. Je rijdt met je auto het station in en aan de onderkant van je auto krijg je vervolgens een verse batterij. Je kunt de auto nu ook zonder accu kopen, zodat je via een abonnement een accupakket huurt en je dus eigenlijk geen accu tot je bezit hebt, maar ‘leent’ van Nio tegen een maandelijkse betaling. Zo’n abonnement kost 169 euro per maand voor een 75 kWh-batterij die 445 kilometer ver komt.