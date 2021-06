​Slim omgaan met laden onderweg

Steeds meer Nederlanders gaan elektrisch rijden. Daarmee veranderen onze behoeftes. Want we hoeven straks niet meer naar de pomp te rijden om de auto vol te tanken met brandstof. Het opladen van een accu kan namelijk overal. De angst van veel autobezitters die de overstap maken naar elektrisch rijden zit vooral in de actieradius. Want hoe ver kun je rijden en hoe vaak en waar moet je laden? En, in de vakantieperiode ook niet onbelangrijk, hoe doe ik dat op weg naar mijn bestemming in het buitenland? Wij spraken hierover met Joke van der Eerden, Regional Director Benelux bij EVBox Group, en specialist in laadoplossingen voor elektrische voertuigen.

Nederland is het Silicon Valley van mobiliteit

Wegverkeer veroorzaakt een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Omdat een elektrische auto geen uitstoot veroorzaakt, stimuleert de overheid elektrisch rijden. Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 op de markt komen, moeten 100% elektrisch zijn. Wij vroegen aan Joke of zij denkt dat dit een haalbaar doel is. “De doelen van de overheid zijn zeker haalbaar. Wat we nog wel nodig hebben, is dat iedereen het omarmt. Als dat gebeurt weet ik zeker dat het haalbaar is en in Nederland kan dat. We zijn hier echt het Silicon Valley van mobility en elektrische voertuigen. Als het ergens mogelijk is, dan is het hier.”

Laden onderweg: hoe doe je dat?

Niemand wil met een lege accu komen te staan onderweg. Hoewel de actieradius van elektrische auto’s de afgelopen jaren enorm is toegenomen, zijn veel consumenten nog terughoudend in het afleggen van langere afstanden. Volgens Joke wordt laden in het algemeen steeds eenvoudiger, ook als je naar het buitenland gaat: “Thuis kun je je auto al snel opladen en bijna iedereen zorgt ervoor dat de accu vol is bij vertrek. De range van de meeste nieuwe elektrische auto’s is meer dan 300 en gaat vaak zelfs richting de 400 kilometer. Als je in eigen land blijft is dat voldoende om heen en weer te reizen naar zo ongeveer elke bestemming. Ga je naar het buitenland, dan zie je dat er veel snellaadstations bij zijn gekomen. Zeker op populaire wegen richting wintersportgebieden of de Route du Soleil. En niet alleen langs de snelweg, ook bij hotels, restaurants en op straat zijn laadstations te vinden. De angst om niet te kunnen laden begint te verdwijnen en je kunt tegenwoordig prima met een elektrische auto op vakantie.”

De truc van elektrisch rijden zonder zorgen

Natuurlijk kun je ook wanneer je in een brandstofauto rijdt met een lege tank komen te staan. Toch is niemand die op vakantie vertrekt daar bang voor. Volgens Joke is het de truc om met een elektrische auto overal te laden waar dat kan. “Wanneer je elektrisch rijdt ga je anders om met ‘tanken’ dan wanneer je met een brandstofauto op pad gaat. Dan rijden de meeste mensen met een volle tank weg en staan aan de pomp zodra de brandstoftank bijna leeg is. Met een elektrische auto laad je waar het kan, ook als de accu nog niet leeg is. Als ik naar kantoor ga dan leg ik mijn auto daar aan de lader en dat doe ik ook bij andere plekken waar ik een paar uur ben. 2 tot 3 uurtjes bijladen zorgt er al voor dat je nooit meer een lege accu hebt. Er komen ook steeds meer stations ‘on the go’. We zien dat het een combinatie wordt van thuis volladen en onderweg bijladen.”