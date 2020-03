​De toekomst van elektrisch rijden, we zitten echt in een transitie

Voor alle automerken is elektrisch rijden een actueel onderwerp. Wereldwijd is een echte transitie aan de gang, er worden ieder jaar meer elektrische auto’s verkocht. DutchCowboys sprak over de toekomst van elektrisch rijden met Anne-Lise Ricard, Brand Manager EV bij Peugeot worldwide.



Transitie van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden

Elektrisch rijden wordt steeds populairder en er komen meer modellen op de markt. We zitten echt in een transitie, want het aandeel elektrische auto’s neemt hard toe. Ook voor Peugeot is elektrisch rijden een actueel onderwerp. Anne-Lise licht toe: “In Noorwegen bijvoorbeeld zijn twee derde van de verkochte auto’s inmiddels elektrisch, terwijl dit 5 tot 6 jaar geleden nog maar een paar procent van de markt was. De veranderingen gaan dus enorm snel en wat in Noorwegen is gebeurd zal ook in andere landen plaatsvinden. Bovendien wordt dit ondersteund door de doelen die veel landen hebben gesteld op het gebied van verlaging van de CO2-uitstoot. De infrastructuur wordt aangepakt en in meer en meer steden zijn auto’s die op diesel rijden al niet meer welkom.”

Peugeot heeft op dit moment 5 geëlektrificeerde modellen en de vraag onder klanten hiernaar neemt toe. Volgens Anne-Lise is de stap naar elektrisch rijden eerst groot, maar zijn klanten daarna al snel overtuigd. Mensen die een elektrische auto aanschaffen maken namelijk niet snel meer de switch terug naar een auto die op fossiele brandstof rijdt. In Frankrijk bijvoorbeeld is dit percentage nu nog maar 2 procent. Consumenten wennen volgens haar al snel aan de stilte van de auto en het gemak en plezier van het opladen.

Elektrisch rijden is niet saai

Peugeot merkte dat onder veel consumenten de angst leeft dat elektrisch rijden saai is. We zijn benieuwd op welke manier het Franse automerk hierop inspeelt. Anne-Lise vertelt: “Veel mensen doen de aanname dat elektrisch rijden helemaal niet leuk is, maar ervaren uiteindelijk dat het juist wel leuk is of zelfs nog veel leuker. Voor Peugeot is rijplezier onderdeel van het DNA. Elektrische auto’s hebben een lineaire acceleratie en de auto’s liggen stabiel op het wegdek wat het ideaal maakt om bijvoorbeeld mee door bochten te rijden. Het rijdt heel comfortabel en je hebt minder vibraties in de auto, wat het rijplezier vergroot. Dit is niet alleen marketing, wij lanceren een lijn met ‘high performance vehicles’ voor het einde van 2020. Wat ons betreft betekent elektrificering dat er zelfs meer rijplezier wordt ervaren. Bovendien hoeven consumenten zich niet langer schuldig te voelen over CO2-uitstoot.”

Autonoom rijden

Ook zelfrijdende auto’s zijn al jarenlang onderwerp van gesprek. Diverse autofabrikanten doen hier testen mee, maar de infrastructuur lijkt er nog niet klaar voor te zijn. We horen dus al jaren dat autonoom rijden de toekomst heeft, maar zijn benieuwd of dit daadwerkelijk gaat gebeuren en voor wie dit geschikt is. Anne-Lise vertelt ons hoe Peugeot hierover denkt:

“Peugeot installeert op nieuwe auto’s steeds meer zogenaamde ‘ADAS systemen’ (Advanced Driver Assisted Systems). Dit maakt de weg vrij naar steeds meer autonoom rijden. Er zijn 4 levels voor autonoom rijden bepaald, waarbij het laatste level (4) betekent dat je volledig autonoom rijdt en alle verantwoordelijkheden van het rijden bij de auto komen te liggen. Wij werken bij Peugeot nu aan level 3. Volledig autonoom rijden, zoals bij level 4 wordt bedoeld, zien wij vooral weggelegd voor voertuigen die openbaar worden gebruikt, zoals shuttlebussen. Voor gebruik door consumenten is dit een veel grotere stap en het is enorm kostbaar. Wij zijn bezig om in onze auto’s zoveel mogelijk te bieden, terwijl je als bestuurder nog steeds de controle hebt. In 2022 rollen we dit uit en in 2024 completeren we level 3. We willen er zeker van zijn dat iedereen in de auto veilig is en blijft, daarom zoeken we naar de beste toepassingen om te implementeren.”