​Chinese Tesla-kloon Nio krijgt flinke kapitaalinjectie

Guangzhou Automobile Group (GAC Group) is in gesprek met Nio over een investering van maar liefst US $ 150 miljoen. Dat geld is hard nodig, want EV-maker Nio heeft het moeilijk en wil eigenlijk het gevecht aan met Tesla.



Het Amerikaans beursgenoteerde Nio liet vorige maand al weten een dringende behoefte te hebben aan meer financiering. Op woensdag maakten ze bekend een strategische samenwerking met de GAC Group te onderzoeken.

Financiering voor Nio

Nio heeft de omvang van de gewenste financiering niet gespecificeerd, maar verschillende Chinese media reppen over maximaal US $ 1 miljard. Het aandeel Nio schoot meteen omhoog met 17%.

GAC Group zei in een verklaring dat het fondsen wil werven om de investering te bekostigen en dat het plan daarom geen impact zal hebben op de eigen financiële positie. GAC ontkrachtte overigens de geruchten dat de deal al in kannen en kruiken is.

Nio waarschuwde op 30 december dat het waarschijnlijk niet genoeg geld had om 2020 te overleven. Fabrikanten van elektrische auto's kampen met teruggelopen vraag naar EV’s nu de overheid de aankoopsubsidies heeft versoberd. Dat is in lijn met het streven van de Chinese machthebbers om het bedrijfsleven minder afhankelijk maken van overheidssubsidies.