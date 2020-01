​Hoe voordelig is elektrisch rijden in 2020 met een Opel Ampera-e

Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om thuis te laden. Gemiddeld rijden mensen niet meer dan 60 kilometer per dag, dan is even opladen tijdens het boodschappen uitladen aan de thuislader al voldoende. Zo'n laadstation kan je gewoon thuis laten installeren, je hebt dan de keuze om dit bijvoorbeeld aan de muur in de garage te doen, of echt een eigen laadpaal in de tuin. Het vermogen varieert van 3,7 kWh tot 7,4 kWh.

De toekomst van elektrisch rijden lijkt duidelijk. De overheid heeft het streven dat er in 2030 alleen nog nieuwe auto’s worden verkocht die ‘emissieloos’ zijn. En we gaan de goede kant op. Niet alleen komen er steeds meer nieuwe elektrische auto's bij, zo'n beetje iedere fabrikant heeft er nu wel een op de markt of heeft deze in ontwikkeling. Belangrijk hierbij is dat ook steeds meer bezwaren verdwijnen. Dat komt onder meer door de verbeterde mogelijkheden om op te laden en het steeds groter wordende actieradius.

Elektrisch rijden het nieuwe alternatief

Elektrisch rijden is echt niet langer voorbestemd voor milieufreaks of alternatievelingen. Het is het nieuwe rijden, schoner en beter voor het milieu, maar ook het rijden van morgen. Er komt een moment dat het over en sluiten is voor fossiele brandstoffen. Het grootste tegenargument voor het rijden met een elektrische auto was vooral de actieradius. De Opel Ampera-e beschikt over een actieradius van 423 km en dat is in Nederland echt ruimschoots voldoende. Natuurlijk moeten lange ritten goed worden gepland en is het niet aan te raden om te ruw met de gaspedaal om te gaan. Dat is misschien vanwege de acceleratie leuk tijdens korte ritjes maar als je afstanden moet overbruggen zul je je verstand moeten gebruiken. Wie daartoe in staat is kan een hoop plezier beleven aan de Ampera-e.

Geen motorrijtuigenbelasting

Duidelijk is dat je met een elektrische auto je veel bewuster deelneemt aan het verkeer en dat is voor niemand slecht. In Nederland beloont de overheid je voorlopig nog als leaserijder als je kiest voor elektrisch rijden. Een ander voordeel dat we niet vaak horen, maar er wel degelijk is, is dat je in ieder geval nog tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen.

Elektrisch rijden is misschien voor velen nog iets van morgen maar wie weet zorgt deze Ampera-e er mede voor dat het allemaal wat sneller dichterbij komt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Opel.