​China verkiest het verwisselen van EV accu’s boven opladen

China werkt aan officiële normen voor het verwisselen van accu’s voor elektrische auto's. Een belangrijke ontwikkeling want de helft van de elektrische voertuigen ter wereld wordt in China verkocht. Het verwisselen van batterijen levert veel tijdwinst op voor automobilisten die nu veel tijd doorbrengen aan de laadpaal.



EV gebruik stimuleren

Het initiatief past in het beleid van China om de acceptatie van EV's verder te stimuleren. Het uiteindelijke idee is om de automobilist in staat te stellen hun lege accu’s onderweg te verwisselen voor verse exemplaren, ongeacht welke auto ze hebben.

In de VS testte Tesla enkele jaren geleden iets soortgelijks, maar de service werd niet op grote schaal uitgerold.

De vraag naar elektrische auto's sputtert in China sinds het land afgelopen juli de aankoopsubsidies heeft versoberd. Toch blijft het langetermijndoel om benzine- en dieselauto’s af te schaffen.

Batterijwisselsysteem



Een batterijwisselsysteem zou ook de aanschafprijzen van elektrische voertuigen kunnen verlagen. De consument kan de auto en de accu afzonderlijk kopen, of zelfs de batterijen leasen.

Chinese fabrikanten van elektrische auto's, waaronder BAIC BluePark New Energy Technology Co. en NIO Inc., hebben al diensten voor het vervangen van accu’s getest. Naar eigen zeggen is een “swap” binnen drie minuten gepiept. Zij bieden de consument ook de mogelijkheid om accu’s en auto's afzonderlijk te kopen.

Maar zonder gemeenschappelijke normen zijn klanten beperkt tot het gebruik van alleen de faciliteiten van hun eigen merk. Volgens het bedrijf heeft BAIC BluePark 187 batterijwisselstations opgezet in 15 Chinese steden voor 16.000 elektrisch aangedreven taxi's.

Aandelen van BAIC BluePark stegen met 3,8%, de hoogste koers in vier maanden.

[Fotocredits © malp - Adobe Stock]