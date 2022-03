XPENG P5 is het eerste model voor de Nederlandse markt

XPENG, de Chinese fabrikant van slimme elektrische voertuigen, presenteerde vandaag de XPENG P5 als eerste model op de Nederlandse markt. De EV is vanaf vandaag te reserveren én te zien in de eerste Nederlandse XPENG Experience Store in de Westfield Mall in Leidschendam.

In deze winkel kunnen bezoekers naast de P5 ook de P7 en XPENG’s prototype van de vliegende auto, de XPENG X2, tijdelijk bezichtigen. Met de presentatie van deze intelligente voertuigen illustreert XPENG zijn visie op de mobiliteit van de toekomst, gedragen door grensverleggende innovatie en technologie.

Nederlandse markt

"We vinden het geweldig dat we nu onze innovatieve elektrisch aangedreven P5 op de Nederlandse markt kunnen introduceren. XPENG stelt zich ten doel zijn klanten de beste EV-technologieën te bieden en een actieve bijdrage te leveren aan de evolutionaire reis naar verdere verduurzaming. We willen onze klanten tijdens de hele levenscyclus van de auto’s de beste gebruikservaring bieden, zowel online als offline. Daarnaast willen we ons nieuwe retail concept tot leven brengen door nauwe samenwerking met onze lokale partners." Aldus Isaac Yeo, Country Head van XPENG in Nederland.