Kia maakt surfplanken en zonnebrillen van oceaanafval

Dat zijn natuurlijk bepaald geen producten die je standaard in de showroom van een autofabrikant verwacht tegen te komen. Echter, Kia zet zich al langer in voor het milieu. Zo startte het bedrijf enige tijd geleden ook al een wereldwijd partnership met The Ocean Cleanup, de organisatie die oceanen en rivieren van plastic ontdoet en het recyclet.

Kia is begaan met het milieu. De Koreaanse autofabrikant zet met modellen als de Niro en EV6 al geruime tijd grote stappen op het gebied van elektrificatie van auto's. Maar, Kia vindt dat het nog meer kan, en wil, doen. Een deze week, op World Oceans Day, aangekondigde nieuwe samenwerking is zo'n volgende stap.

Sufplanken, -vinnen, handboards en zonnebrillen

Polyola, gevestigd in Frankrijk, ontwikkelt surfplanken die zijn gemaakt van polyurethaan op basis van gerecycled materiaal. Het nieuwe polyurethaan in zelf daarna ook weer volledig recyclebaar. Kia Europe werkt samen met Polyola om de toekomst van boardproductie, en surfen in het algemeen, verder te verduurzamen.

Sieve maakt gebruik van gerecyclede flessendoppen. Daar maakt het bedrijf surfvinnen van. Op dit moment wordt daarbij, voor de versterking van het materiaal, nog gebruik gemaakt van duurzame vezels, maar ook daarvoor wordt naar een duurzame, gerecyclede oplossing gezocht.

Het Engelse Odyssey Innovation ontstond in 2014 toen oprichter Rob Thompson een groep vrijwillige duikers optrommele om plastic en ander zwerafval uit zee te halen met de visie om er iets duurzaams van te maken. Inmiddels produceren zij al jaren duurzame handboards van 100% circulaire plastic pellets, afgedankt vistuig, oude touwen en gerecycled neopreen.

Gerecycled vistuig is ook een van de 'ingrediënten' van de zonnebrillen van Waterhaul. De Engelse oprichters van het bedrijf kwamen op het idee voor het gebruik van verloren of achtergelaten visuitrusting toen zij grote hoeveelheden daarvan aangespoeld zagen liggen aan de kust van Cornwall. Dat idee leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling en productie van zonnebrilmonturen en tasringen van 100% gerecycled vistuig. Daarnaast worden zonnebrillenzen van mineraal glas gemaakt. Voor het verzamelen van strandafval maakt Waterhaul zakken van afgedankt spinnakermateriaal.

Duurzame doelen van Kia

Kia zet groots in op het benutten van hernieuwbare bronnen om milieuvriendelijkere materialen in zijn eigen producten te integreren. Onderdeel van het duurzaamheidsplan is het uitfaseren van dierlijk leer, het toepassen van tien gedefinieerde duurzame materialen in het interieur van nieuwe modellen en de toepassing van biogebaseerde materialen.

De nieuwe Kia EV9 is dan ook voorzien van milieuvriendelijke interieurmaterialen zoals een lederalternatief dat is gemaakt van BIO PU (Bio-Polyurethaan). De bekledingspanelen en tapijten zijn gemaakt van gerecycled PET en oude visnetten.