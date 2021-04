Kia EV6 zet markt voor elektrische voertuigen op scherp

Kia en Hyundai zijn het EV-segment met nieuwe opvallende modellen behoorlijk aan het opschudden. De toekomstige Hyundai Ioniq 5 deed veel autoliefhebbers al aangenaam verrassen. Daar komt nu een al even aantrekkelijk zusje van Kia naast, de Kia EV6 (EVsix). Beide modellen delen het nieuwe Electric-Global Modular Platform (afgekort E-GMP) van de Zuid-Koreaanse autofabrikant.



De Kia EV6 heeft een ongekend strak en behoorlijk uitgesproken design. ‘Movement that inspires’ noemen ze het in Zuid-Korea. Kia wil 'gedurfde, originele en inventieve elektrische auto’s' bouwen aldus Karim Habib, Senior Vice President en Head of Kia Global Design Center. Je kunt moeilijk zeggen dat ze dat niet lukt als je inderdaad kijkt naar de nieuwe EV6. De modelnaam daartegen is simpel. Het voorvoegsel 'EV' staat voor volledig elektrische modellen. Het tweede deel van de naam komt overeen met de positie van het model in de geheel nieuwe line-up.

Voorinschrijving

Met het merk Kia gaat het goed, zeker in Nederland. De verkoopaantallen zijn jaloersmakend voor veel collega autofabrikanten. En omdat zo te houden en liever zelfs nog wat op te krikken komt Kia nu al met een prijs voor het basismodel van de EV6 terwijl deze pas aan het eind van dit jaar op de markt komt. Dat heeft maar één doel, zorgen dat je op basis van een uiterst scherpe prijs alvast de markt op scherp zet waarbij de inzet natuurlijk volledig gericht is op voorinschrijvingen.



Dat heet de concurrentie trachten een beetje monddood maken. Wie snel is kan voor slechts 100 euro alvast intekenen voor de Kia EV6. Dat bedrag wordt uiteraard aan de kassa weer verrekend.