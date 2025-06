Android Auto nu beschikbaar voor Lucid Air-eigenaren

Meer over Lucid

Lucid ontwikkelt luxe elektrische voertuigen die prestaties combineren met technologie en efficiëntie. De Lucid Air, die in diverse vermogensvarianten leverbaar is (tot 920 kW/1.251 pk), heeft een WLTP-actieradius tot wel 960 kilometer. De voertuigen worden geproduceerd in Arizona, in een eigen high-tech fabriek.