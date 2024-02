Dit zijn de 3 nieuwe EV's van Lucid

Lucid is van plan om nieuwe standaarden te zetten voor luxe elektrische voertuigen. Tijdens de Geneva International Motor Show in Zwitserland toont de fabrikant drie voor Europa nieuwe elektrische voertuigen. Het in Californië gevestigde EV-bedrijf presenteert dan de: Gravity SUV, de Air Sapphire super-sport sedan en de achterwielaangedreven versie van de Air Pure.

1. Elektrische SUV: Lucid Gravity

Met een gloednieuw SUV-platform en de volgende generatie van Lucid's bekroonde, gepatenteerde elektrische aandrijflijn, biedt de Gravity een hele mooie combinatie van eigenschappen, die niet eerder in één voertuig zijn uitgevoerd en heeft een geschatte actieradius van meer dan 700 kilometer*. Lucid-innovaties in EV-technologie en design zorgen voor een ruim, luxe interieur voor maximaal zeven volwassenen en hun bagage, zonder een groot exterieur en mindere manouvreerbaarheid waar veel SUV’s met drie zitrijen om bekend staan.