Aston Martin en Lucid gaan samen elektrische auto's maken

Lucid: "Door de overeenkomst krijgt Aston Martin toegang tot Lucid's ultra-high performance twin motor drive unit, batterijtechnologie en Wunderbox, evenals technische ondersteuning van Lucid bij de integratie van haar eigen technologie. De relatie, de eerste in zijn soort voor Lucid, geeft Aston Martin toegang tot de toonaangevende elektrische aandrijflijntechnologie, die exclusief door Lucid wordt ontwikkeld en geproduceerd, om toekomstige batterij-elektrische auto's van Aston Martin aan te drijven. De overeenkomst biedt Aston Martin ook technische ondersteuning van Lucid bij de integratie van haar eigen technologie in een op maat gemaakt, volledig nieuw elektrisch voertuigplatform dat door Aston Martin wordt ontwikkeld, evenals de levering van Lucid-onderdelen."

Aston Martin, ook bekend van de racerij , heeft nog niet heel veel gedaan op het gebied van elektrisch rijden, maar het is wel van plan om dit groots op te zetten. Het zal ook wel moeten willen we in de toekomst af van de auto's die op fossiele brandstoffen rijden. Aston Martin wil een eigen platform voor elektrische auto's ontwikkelen en daar kan het de hulp van Lucid dus goed bij gebruiken. Het zal ook meehelpen aan de technische kant van het verhaal.

Elektrische auto

Lucid noemt het partnerschap een mijlpaal in de samenwerking tussen Aston Martin, een merk met een rijke geschiedenis, waaronder het winnen van Le Mans en de huidige successen in de F1, en het allerbeste op het gebied van innovatie en technologie uit Silicon Valley van Lucid. Logisch dat Lucid in de wolken is: Aston betaalt er 232 miljoen dollar voor en Lucid mag zich voor 3,7 procent eigenaar noemen.

Aston Martin mag wel vaart maken met de ontwikkeling van de nieuwe lijn auto's: het verwacht in 2025 met de eerste te komen, maar in 2030 zou de hele basisvloot van het Britse merk uit elektrische auto's moeten bestaan. Lucid is ook druk aan de bak: zijn eerste auto is de Air die sinds kort ook in Nederland op de markt is, maar de nieuwe SUV komt in 2024. Dat is de tweede auto van het merk.