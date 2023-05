De Aston Martin DB12 is vooral een statement

Ze worden steeds zeldzamer, auto’s met monsterlijke motoren met acht of meer cilinders. Onder andere omdat autofabrikanten er steeds beter in slagen honderden pk’s uit kleinere motoren te persen. Een 1 liter driecilinder met 100 pk is al lang geen uitzondering meer. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met de elektrificatie die uiteindelijk het einde van de V8, V10 en V12 zal inleiden. Gelukkig duurt dat nog een paar jaar. Dat moeten ze ook bij Aston Martin gedacht hebben toen ze hun nieuwste sportieve bolide ontwikkelden: de DB12.

Snel en krachtig… voor een ICE

Nee, de nieuwe Aston Martin heeft geen 12 cilinders, zoals je uit de naam van het model zou kunnen afleiden. De V12 is verleden tijd en was voor het laatst te ‘zien’ in zijn voorganger, de DB11. De DB12 moet het doen met een 4.0 liter V8 krachtbron met twin turbo die goed is voor 680 pk en 800 Nm trekkracht. Daarmee trek je de DB12 binnen drie en een halve seconde naar 100 kilometer per uur en, als je het gas op de plank houdt – bij voorbaat op een circuit of een rustige Duitse autobahn – stopt de snelheidsmeter uiteindelijk bij 325 km/h.

Ik hoor sommige EV-eigenaren al in hun vuistje lachen. ‘Meer dan drie seconden om van 0 tot 100 te komen?!? Mijn Tesla S Plaid doet dat binnen 2.6 seconde!’. Ja, dat klopt, en er zijn nog veel meer EV’s die lachen om 3.5 seconde. De Porsche Taycan Turbo en de Lucid Air bijvoorbeeld. Maar dat zijn – op de Porsche na misschien – natuurlijk geen auto’s van het kaliber Aston Martin. Laten we daar even duidelijk over zijn. Met een Aston Martin maak je een statement. ‘Ik wordt de nieuwe Bond… James Bond’.