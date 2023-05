Prijzen Lucid Air Pure AWD en Touring bekend

Lucid is een van de relatief nieuwe automerken die zich volledig richten op de productie en verkoop van elektrische bolides. Het merk heeft, zeker als nieuwkomer, behoorlijk veel last gehad van de pandemie, chiptekorten en andere makro-economische uitdagingen. Vandaag heeft Lucid weer wat goed nieuws, zeker voor Nederlandse EV-rijders. De fabrikant heeft de verkoopprijzen van twee nieuwe modellen onthuld. De vierwielaangedreven Lucid Air Pure (AWD) en de Air Touring. Dat worden geen EV’s voor het grote publiek, want beide modellen hebben een prijskaartje dat de 100.000 euro ruim overstijgt. Leverbaar in de loop van de tweede helft van 2023 De twee nieuwe modellen in de Lucid Air line-up zullen in de loop van de tweede helft van dit jaar in de showrooms verschijnen. De Lucid Air Touring krijgt een vanaf prijskaartje van 134.000 euro (inclusief btw) en leveringen beginnen naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. De iets goedkopere Lucid Air Pure AWD wordt vanaf het vierde kwartaal leverbaar, vanaf 115.000 euro (inclusief BTW). In 2024 verschijnt van dit model ook nog een (goedkopere) variant met alleen achterwielaandrijving. Daar heeft Lucid nu nog geen prijskaartje voor genoemd.

725 kilometer op één accu Bij EV’s is de capaciteit van de accu, en daarmee ook het geschatte bereik, een van de meest belangrijke specificaties. Beide nieuwe Lucid Air modellen worden uitgerust met een 92kWh ‘Long Range Battery Pack', goed voor een WLTP bereik van meer dan 725 kilometer. Ook als dat bereik in de praktijk 10 tot 20 procent lager ligt – wat heel normaal is, zeker in koude weersomstandigheden en wanneer je veel autosnelwegkilometers maakt – dan heb je nog altijd een EV die met één acculading 600 kilometer moet kunnen halen. Opladen kan met maximaal 250 kW. De Air Pure heeft hetzelfde unieke design en veel van de belangrijkste features van de Air line-up maar tegen een meer betaalbare prijs. Hij wordt geïntroduceerd met dubbele motor en vierwielaandrijving (AWD) die 480 pk levert. De aandrijflijn met dubbele motor en vierwielaandrijving in de Lucid Air Touring levert 620 pk. Daarmee kan deze bolide in 3,2 seconden van 0-100 km/u accelereren.

Meer zitcomfort achterin Mede doordat de accupakketten van de nieuwe Lucid’s lichter en compacter geworden is, kon de vloer achter de bestuurder 8 centimeter verlaagd worden. Dat zorgt voor meer zitcomfort voor de passagiers achterin. Optioneel kunnen beide nieuwe Lucid’s ook uitgerust worden met het Dream Drive Pro Advanced Driver Assistance systeem. Met de komst van de Air Pure wordt ook een nieuwe kleurvariant geïntroduceerd in de Lucid-familie: Fanthom Blue. Een kleur die volgens de fabrikant geïnspireerd is door de Stille Oceaan; diep blauw. De Air Touring is standaard verkrijgbaar met een aluminium dak of met een optionele Glass Canopy, een volledig glazen dak.