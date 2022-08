Lucid gaat steeds minder EV’s maken

Lucid betrad enkele jaren geleden met grote ambities de EV-markt. Het wilde Tesla naar de kroon gaan steken als meest populaire (en succesvolle) maker van elektrische auto’s. Daarvoor moest de uiterlijk in ieder geval zeer fraai ogende Lucid Air voor gaan zorgen. In de praktijk blijkt Lucid echter niet onder het beste gesternte geboren. Een pandemie, economische tegenslagen, aanhoudende chiptekorten en logistieke uitdagingen. Gevolg: de productieaantallen moeten telkens weer naar beneden bijgesteld worden. Natuurlijk, Lucid is niet het enige automerk, of EV-fabrikant, die deze problemen moet doorstaan. Alle fabrikanten hebben er last van. Echter, voor een nieuw merk, nog zonder ‘spek op de botten’, is het extra pijnlijk.

Een derde van de oorspronkelijke productie

Inmiddels heeft Lucid voor de derde keer binnen een jaar tijd de verwachtingen voor het aantal Lucid Air’s dat dit jaar de fabriek uitrolt naar beneden moeten aanpassen. Van de oorspronkelijk geplande 20.000 exemplaren is nog maar een derde over. Nadat de verwachtingen enkele maanden geleden al met 30 procent (naar ca. 13.000) teruggeschroefd waren, is dat aantal nu nog eens gehalveerd. Als alles dit jaar verder volgens verwachting verloopt, dan zullen tussen zes en zevenduizend Lucid Air’s van de band rollen.