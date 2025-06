Smart #5: Niet de anti-Smart die je verwacht

Smart #5 Brabus-editie

Hoe stoer en robuust de auto er van de buitenkant uitziet: het vertaalt zich niet naar lompheid. Achter het stuur heb je niet het gevoel dat je in een heel grote auto rijdt. Je zoeft met gemak over de wegen en zelfs op smalle berg-achtige weggetjes rond Porto kun je met deze SUV eenvoudig manoeuvreren. We reden in de Brabus-variant van de auto, die met 646 pk (475 kW) een absoluut beest is op de weg.

Hij kan van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,8 seconden en om je dat te laten ervaren is er een soort raketmodus toegevoegd aan de auto, waarmee de auto je in een keer lanceert. Je voelt je wangen nog net niet loskomen van je tanden.Toegegeven, in welke situatie je deze launchmode zou gebruiken is me niet helemaal duidelijk, maar het is wel een gave partytrick van deze all-wheel-drive.

Sowieso biedt de Smart #5 veel leuke quirks en easter eggs. Van een koffiedrinkende pandabeer in het zwart rond de voorruit tot het feit dat er een knopje in de a van Smart zit aan de achterkant, waarmee je de auto opent. Op het eerste gezicht lijkt deze auto veel op andere mid-size SUV’s, maar wie langer kijkt ziet al snel verschillen. Bijvoorbeeld in hoe de auto enerzijds heel blokkerig is, maar tegelijkertijd rondingen en zachtheid heeft. De Brabus heeft als extra onder andere de rode accentkleuren en 21 inch Brabus-velgen.