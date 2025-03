smart #5: Elektrisch avontuur zonder compromissen

Met de onthulling van de nieuwe smart #5 zet het merk een forse stap richting het premium SUV-segment. Dit is niet zomaar een uitbreiding van het portfolio, maar een ambitieus antwoord op de groeiende vraag naar elektrische mobiliteit met ruimte, comfort én rijplezier. De smart #5 combineert geavanceerde technologie, krachtige prestaties en een verrassend ruim interieur in een uitgesproken ontwerp – en komt in vijf verschillende uitvoeringen.

Van Pro tot Summit Edition: een model voor elke levensstijl

De smart #5 is beschikbaar in vijf smaken: Pro, Pro+, Premium, Pulse en de exclusieve Summit Edition. Elk model heeft een eigen karakter en bijbehorende uitrusting:

Pro: De instapversie met 465 km actieradius (WLTP), achterwielaandrijving (250 kW), 19” velgen, panoramisch dak, frameloze deuren, uitgebreide connectiviteit en een 360°-camera. Snellaadt tot 150 kW.

Pro+: Een echte allrounder met 590 km bereik, grotere batterij (100/94 kWh), 800V-technologie, snelladen tot 400 kW (10-80% in 18 minuten), en een 13” OLED-middenscherm.

Premium: Focus op luxe, met duo-lederen stoelen met ventilatie, Sennheiser audiosysteem, warmtepomp en een augmented reality head-up display.

Pulse: Voor wie houdt van prestaties: 432 kW vermogen, vierwielaandrijving, offroad-modus en 0-100 km/u in 4,9 seconden.

Summit Edition: De meest complete versie met exclusieve styling, adventure pack en 20” velgen. Ideaal voor outdoorliefhebbers die geen concessies willen doen aan comfort.

Indrukwekkende prestaties en laadsnelheden

De smart #5 is leverbaar met twee accupakketten: 76/74,4 kWh en 100/94 kWh. Afhankelijk van de uitvoering varieert de actieradius van 465 tot 590 km (WLTP). De 800V-technologie maakt supersnel laden mogelijk: bij een 400 kW DC-lader is de batterij van 10% tot 80% vol in slechts 18 minuten.

Met maximaal 432 kW aan piekvermogen en vierwielaandrijving biedt de topuitvoering rijprestaties die eerder horen bij sportwagens dan bij SUV’s. Zelfs de basisversie sprint nog altijd in 6,9 seconden naar de 100 km/u.