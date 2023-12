Nieuwe smart #3: volwaardige SUV die je wil hebben

Smart introduceert de nieuwe smart #3 een SUV-coupé die eind 2023 verkrijgbaar is. Maar wij mochten deze elektrische SUV alvast rijden op Mallorca. En manmanman, pretty smart wat smart hier heeft gefabriceerd!

De smart #3 komt in vijf uitvoeringen: Brabus, 25th Anniversary Edition, Premium en Pro+ en het instapmodel: Pro. Het vermogen van de#3 varieert van 200 kW (272 pk) op vier van de vijf uitvoeringen. Alleen de de Brabus wijkt af met 315 kW (428 pk). Laden van 10 naar 80 procent gebeurt in 30 minuten. Standaard wordt de #3 geleverd met 19-inch wielen. Behalve de Brabus die komt met 20-inch en sportieve rode remklauwen. Leuk detail. Evenals de verzonken deurgrepen, trouwens, op alle #3.

De weg op met smart #3

Bij het instappen merk je dat je lager zit dan je gewend bent in dit segment. Daarnaast heb je een soort cockpit-gevoel. Want het middenconsole is hoger dan gemiddeld en loopt over in het dashboard. Ze zijn als het ware om je heen gebouwd. Het rijgedrag is actief, de #3 is stil en er zit veel power in. Regeneratie werkt goed, maar misschien wel te goed. Je kunt de regeneratie op twee verschillende standen zetten, maar ik voelde het verschil niet. Laat je het gaspedaal ietsje los, dan houdt de auto direct en vrij abrupt in. Voor sommigen kan dit wellicht wat heftig zijn, maar waarschijnlijk wordt dit opgelost met een software-update die je als eigenaar zelf kan installeren.