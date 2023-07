Smart is 25 geworden

Het is alweer 25 jaar geleden dat de eerste Smart op de weg verscheen. Die Fortwo werd toen al gezien als een kleine stadsauto met een relatief laag benzineverbruik. Maar, de meest bijzonder feature die in reclamecampagnes ook breed uitgemeten werd, was het feit dat op één parkeerplaats twee Smart's konden staan. Eind jaren 90 was parkeren, zeker in grote steden, ook al een hele uitdaging. Een Smart was klein genoeg om letterlijk dwars te parkeren en zo ruimte genoeg over te laten om op dezelfde parkeerplek nóg een Smart neer te zetten.

De Smart had echter ook een nadeel. De micro-auto had de uitstraling en het uiterlijk van een 'invalidenwagentje'. Dat imagoprobleem speelde het merk behoorlijk parten. Van de andere kant werd de Smart ook veel (hippe) bedrijven, met de juiste belettering, ook wel weer gebruikt als opvallend rijdend promotiemiddel. Inmiddels zijn we dus 25 jaar verder en als je nu kijkt naar de micro-auto's (vooral EV's) die de afgelopen jaren geïntroduceerd zijn, door Opel en Citroën bijvoorbeeld, dan was de Smart Fortwo in 1998 zijn tijd ver vooruit.

Smart 'roots' ontstonden al in 1972

Sterker nog, het eerste ontwerp van Mercedes (de bedenker en oorspronkelijke eigenaar van Smart) voor een extreem kleine auto dateerde al uit 1972. Dat was toen als reactie op de toenemende verkeersopstoppingen in steden en de intensievere luchtvervuiling. In de jaren daarna werden verschillende concepten voor kleine auto’s ontwikkeld, zoals de “Nahverkehrsfahrzeug” ofwel NAFA in 1981.

Een samenwerking tussen Daimler en Nicolas Hayek (oprichter van de Swatch-groep) vormde het keerpunt: in 1998 rolde de eerste fortwo city coupé van het nieuwe merk smart van de band en was stedelijke mobiliteit voorgoed veranderd. Vanuit dit onconventionele idee ontwikkelde smart de afgelopen 25 jaar een breed scala aan bijzondere voertuigen, inclusief de smart forfour, de smart crossblade en de smart roadster.

Inmiddels is Smart al lang overtuigd van het feit dat de elektrische auto de toekomst heeft. Die overtuiging heeft het merk al in 2019 doen besluiten om haar modellen volledig te 'elektrificeren', een traject waarvoor al meer dan 12 jaar eerder, in 2007, de eerste zaadjes geplant werden. In dat jaar werden 100 elektrische prototypes van de volledig elektrische fortwo getest in de straten van Londen. Een jaar later werden de eerste elektrische Smart's al aan klanten geleverd. Op dit moment heeft Smart al verschillende EV-modellen op de markt gezet en de Smart #3 (foto hieronder) is zelfs de grootste Smart ooit.