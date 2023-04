Smart #3 ziet het daglicht in Shanghai

Grootste Smart ooit

Met dien verstande dat de Smart #3 geen opvolger is, maar eerdere een grotere broer, want het is ook meteen de grootste Smart die ooit gemaakt is. Zo is hij met vier meter en veertig centimeter dertien centimeter langer dan de Smart #1. Die grotere afmetingen worden wel weer een beetje verhuld door de aflopende daklijn aan de achterzijde. Uiteraard een typerende design feature voor een coupé.

Veel meer dan een paar kiekjes en wat summiere specificaties, waarvan enkele ook al tijdens de voor-vooraankondiging onthuld werden, liet Smart zich in Shanghai overigens nog niet ontvallen. Zo komt er een Brabus versie met twee elektromotoren. Naast de standaard achterwielaandrijving, met 272 pk, krijgt de Brabus uitvoering ook nog een elektrische voorwiel aandrijflijn met 156 pk. Ja, dat wordt een snelle Smart met bijna 430 pk.

Van de achterwiel aangedreven Smart #3 komt straks als eerste de zogenoemde Launch Edition op de markt. Die wordt uitgerust met een 66kWh accupakket dat zou goed moeten zijn voor een maximale actieradius van 440 kilometer.

Over enkele maanden, tijdens de IAA van München zal Smart de verdere details van de Smart #3 bekendmaken, zoals de prijs en beschikbaarheid. Zeker is wel al dat deze nieuwe Smart pas in 2024 in de showrooms zal staan.