Smart #1: het einde van 'dwars' parkeren in de stad

Ooit was de Smart een revolutionair klein autootje. Compact en ideaal voor stadsverkeer. Zo klein dat je er met gemak, door overdwars te parkeren, twee op één parkeerplaats kwijt kon. Sommige steden maakten zelfs speciale kleine Smart parkeerplekken. De laatste jaren raakte Smart, ook door al het elektrische en hybride SUV en crossover geweld, een beetje in de vergetelheid. De overstap naar de elektrische markt, met de EQ-modellen, mocht nog niet echt baten. Met de aankondiging van de Smart #1 moet daar wél verandering in komen.

Elektrische crossover SUV van Smart



‘If you can’t beat them, join them’, moeten ze bij Smart gedacht hebben. De #1 is namelijk een stuk minder compact dan de Smart’s zoals we die tot nu toe kenden. Sterker nog, met een lengte van 4 meter en 27 centimeter en ruim 1800 kilo is gewoon een volwaardige crossover SUV. Ok, Smart noemt de #1 een ‘stads SUV’, maar vergeleken bij zijn voorgangers is dit een reuze-Smart.

Uiteindelijk komen er drie uitvoeringen van de Smart #1; de Launch Edition, een Premium model en de Pro+. De nieuwe elektrische Smart’s wachten nog op hun typegoedkeuring. Die krijgen ze wellicht deze zomer. Dat is althans wat Smart zelf roept.