Record voor Polestar: geen enkele auto reed verder na 1 laadbeurt

Er wordt enorm geïnnoveerd op het gebied van elektrische auto’s en dat gebeurt overal over de wereld: Europese en Amerikaanse automakers zien natuurlijk wel dat de Chinezen er wat extra, euh, gas op lijken te zetten, maar desondanks heeft het Zweedse Polestar nu een belangrijk record behaald. Er is geen auto die verder kan rijden op een laadbeurt.
Hoe ver kan een elektrische auto rijden na een keer opladen? Het is een van de belangrijkste zaken voor mensen die een elektrische auto kopen: veel meer nog dan het is bij auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Polestar kan nu in ieder geval een nieuw record op dat gebied op zijn naam schrijven: de Polestar 3 heeft 935,4 kilometer gereden op een ‘volle tank’. De uitdaging nam een kleine 23 uur in beslag en werd uitgevoerd door Sam Clarke, Kevin Booker en Richard Parker.
Goed om te weten: dit zijn niet zomaar medewerkers van Polestar of fans van het merk die wilden kijken hoe ver ze kwamen: deze drie heren zijn efficiëntierijders en dat doen ze ook echt professioneel. Het zal je dus niet zomaar zelf lukken om zoveel kilometers uit de batterij te persen. “We zijn erg trots dat we een wereldrecordhouder in de Polestar-familie hebben! Dit officiële Guinness World Record voor actieradius is opnieuw een bewijs dat Polestar 3 nieuwe normen stelt. We zullen de grenzen van technologie en elektrische prestaties blijven verleggen”, zegt Michael Lohscheller, de CEO van Polestar.
Hartstikke leuk natuurlijk, maar het is ook weer niet helemaal een record. Het is wel tof dat Polestar het heeft gedaan met een eigen, standaard auto, want zou je die aanpassen dan kom je waarschijnlijk nog verder. Zo kwam Chevrolet met een aangepaste Silverado WT laatst 1.704 kilometer ver op een keer laden, maar die had dan ook wel gevaarlijk strak opgeblazen banden en verder een heel uitgekleed interieur. Ook gebruikte het daarvoor 40 chauffeurs en reed het maar 40 kilometer per uur. De airco was ook bijna de hele rit uit.
Het is dus eigenlijk juist wel een heel eerlijk record: als je met een heel uitgeklede auto gaat rijden, dan kun je wel een beter record zetten, maar dan staat elektrisch rijden er niet per se heel goed op. Dit record van Polestar voelt daardoor wat echter, al heeft het natuurlijk gebruikgemaakt van mensen wiens expertise het is om zo’n lange rit uit zo’n auto te kunnen halen. Naar consumenten toe communiceert Polestar 3 een bereik tot 706 kilometer, wat natuurlijk ook al heel netjes is. Zelf zul je die 935,4 kilometer er dus niet zo snel uithalen, zeker niet op de drukke Nederlandse wegen.