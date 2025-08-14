Record voor Polestar: geen enkele auto reed verder na 1 laadbeurt

Er wordt enorm geïnnoveerd op het gebied van elektrische auto’s en dat gebeurt overal over de wereld: Europese en Amerikaanse automakers zien natuurlijk wel dat de Chinezen er wat extra, euh, gas op lijken te zetten, maar desondanks heeft het Zweedse Polestar nu een belangrijk record behaald. Er is geen auto die verder kan rijden op een laadbeurt.

Polestar met een heel grote actieradius

Hoe ver kan een elektrische auto rijden na een keer opladen? Het is een van de belangrijkste zaken voor mensen die een elektrische auto kopen: veel meer nog dan het is bij auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Polestar kan nu in ieder geval een nieuw record op dat gebied op zijn naam schrijven: de Polestar 3 heeft 935,4 kilometer gereden op een ‘volle tank’. De uitdaging nam een kleine 23 uur in beslag en werd uitgevoerd door Sam Clarke, Kevin Booker en Richard Parker.

Goed om te weten: dit zijn niet zomaar medewerkers van Polestar of fans van het merk die wilden kijken hoe ver ze kwamen: deze drie heren zijn efficiëntierijders en dat doen ze ook echt professioneel. Het zal je dus niet zomaar zelf lukken om zoveel kilometers uit de batterij te persen. “We zijn erg trots dat we een wereldrecordhouder in de Polestar-familie hebben! Dit officiële Guinness World Record voor actieradius is opnieuw een bewijs dat Polestar 3 nieuwe normen stelt. We zullen de grenzen van technologie en elektrische prestaties blijven verleggen”, zegt Michael Lohscheller, de CEO van Polestar.