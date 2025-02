Polestar 4 wint prestigieuze awards In Zuid-Korea

De Polestar 4 is in Zuid-Korea uitgeroepen tot ‘Auto van het Jaar’ (COTY). Deze jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door Joongang llbo en de award is toegekend door een deskundige jury die bestaat uit Zuid-Koreaanse journalisten, designers, professoren en onderzoekers. De jury prijst de Polestar 4 vooral om zijn prestaties, veiligheid en design.

Jurylid Kim Jin-pyo: “Na een evaluatie van 15 nieuwe auto’s van 13 merken, is de Polestar 4 bekroond met de hoofdprijs. Binnen het deelnemersveld maakt hij het verschil met zijn exterieurdesign en prestaties.”

De voorzitter van de jury, Jung Seung-ryeol, president van Kookmin University: “De Polestar 4 is een Europese SUV die verwachtingen overtreft op het gebied van rijprestaties en veiligheid.” De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Auto van het Jaar Awards op 14 maart in Seoul, Zuid-Korea.

Nog geen week voordat de Polestar 4 is onderscheiden met de COTY-award werd hij eveneens in Zuid-Korea door de Automotive Writer Association of Korea (AWAK) verkozen tot Design Car of the Year. De Polestar won van 35 andere genomineerde modellen die door een panel van deskundige autojournalisten zijn beoordeeld.

Pure, Progressive en Performance

Subum Lee, Polestar 4 Lead Exterior Designer uit Zuid-Korea: “De Polestar 4 is ontworpen met de drie kernwaarden van Polestar in gedachten: Pure, Progressive en Performance. Innovatief zijn is niet alleen iets nieuws bieden, maar gaat ook om het bekijken van dingen vanuit een ander perspectief, zoals een design zonder achterruit om meer binnenruimte achterin te creëren. Ik ben erg blij dat met deze prijs het unieke en gedurfde design van de Polestar 4 wordt erkend binnen de automotive branche.“