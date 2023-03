Smart toont tekeningen van nieuwe Crossover EV

Het is bijna een jaar geleden dat Smart de eerste SUV crossover EV presenteerde. De Smart #1 was compact, maar lang niet meer zo klein als het formaat waar Smart ooit bekend door werd. Vandaag heeft het automerk de eerste tekeningen getoond van de volgende elektrische crossover SUV. De Smart #3 wordt over enkele weken in Shanghai officieel gepresenteerd.

Haaienneus en grote wielen

Op de tekeningen worden vooral de lijnen van de nieuwe Smart goed geaccentueerd. De neus is opvallend spits en steekt wat uit. Smart noemt het een ‘sterke haaienneus’. Ook de voor een compacte SUV grote wielen vallen op. Oer de afmetingen wordt nog niets geroepen, maar gezien de naam – Smart #3 – mag je er gevoeglijk van uit gaan dat hij iets groter en ruimer wordt dan de Smart #1. Die is 4 meter 27 en weegt 1800 kilo.

“De look combineert een sportieve uitstraling met moderne premium kenmerken, zoals achterlichten met gepixelde elementen”, aldus de fabrikant. Verdere details worden op 18 april onthuld. De Smart #3 zal deze zomer in de showrooms verschijnen, ook hier in Nederland.