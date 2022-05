Opel Rocks-e het nieuwe alternatief tussen scooter en auto

Opel Rocks-e; het is het zusje van het zusje of anders gezegd, de Citroen Ami en de Opel Rocks-e zijn een tweeling. Of ze eeneiig zijn denk ik niet, al was het maar door de styling. De Opel Rocks-e is conceptueel niet helemaal nieuw, er zijn nog wel wat andere aanbieders van deze ultra kleine stadsautootjes waar je overigens geen rijbewijs voor nodig hebt. Maar als je hem ziet is hij wel vernieuwend en volledig elektrisch. Om met de Rocks-e te kunnen rijden zijn er maar twee voorwaarden, je bent minimaal 16 jaar en je moet in het bezit zijn van een AM rijbewijs. Opel Rocks-e als toekomstig deelconcept De Rocks-e is in het straatbeeld best een opvallende verschijning. Met veel gevoel voor design en de juiste kleuren, mat grijs, zwarte accenten en hier en daar opvallend geel. Door z’n design zou je kunnen zeggen dat Opel inzet op een jonger publiek in vooral stedelijke omgevingen. Door zijn specifieke looks is hij buiten praktisch gemak zeker geschikt voor commerciële marketingdoeleinden. Ongetwijfeld duiken reclamemakers op dit soort conceptuele voertuigen. Het is misschien wel een gewaagd project van moederbedrijf Stellantis maar de overname van Share Now zegt veel. Dit soort mobiliteit is bij uitstek geschikt voor deelconcepten.



Bij de marktintroductie in Amsterdam is van deelconcepten echter nog geen sprake. De Rocks-e kan je kopen voor pakweg een goede 8.500 euro of leasen voor 90 euro per maand. De markt zal zelf gaan bepalen hoe de Rocks-e wordt ontvangen. Rocks-e is zo’n concept wat zo maar in één keer kan aanslaan of juist tijd en volume nodig heeft om succesvol te worden. Belangrijk voor het merk is dat je hem vaker in het straatbeeld gaat zien.

De Opel Rocks-e zit ergens tussen scooter en auto Naast het design is het meest kenmerkende van de Rocks-e natuurlijk zijn compacte uiterlijk. Met een lengte van 2.41 meter en een breedte van net geen 1.40 meter oogt hij opvallend klein. Ga je er inzitten dan merk je dat je eigenlijk heel veel ruimte hebt al zullen twee volwassenen met een fors postuur wat meer schouder aan schouder zitten. Maar, dat wordt deels nog voorkomen doordat de beide stoelen ongelijk naast elkaar zijn geplaatst. Als je deze vorm van mobiliteit moet omschrijven zit hij met wat beeldend vermogen ergens tussen een scooter en een auto in. De Rocks-e is een elektrisch voertuig waarmee je maximaal 75 km kunt rijden. De elektromotor van de Opel Rocks-e heeft een continu vermogen van 8 pk en een een piekvermogen van 12 pk tijdens het accelereren. De 5.5 kWh-batterij is aan een normaal stopcontact in ongeveer 4 uur volledig opgeladen. Een adapter voor opladen (aanrader) aan een openbaar laadpunt is optioneel leverbaar. Vergeet de rare WLTP-cijfers dan voorkom je laadstress Let wel die 75 km actieradius is weer zo’n WLTP-getal wat leuk is om te vergelijken (met wat eigenlijk?) maar in praktijk altijd afwijkt. Waarschijnlijk komt de werkelijke range ergens uit tussen de 60 en 75 km, afhankelijk van gebruik en jaargetijde. In de winter zal het allemaal wel wat minder zijn. De laadstekker is wel even zoeken en zit verborgen in de stijl achter de stoel van de bijrijder. Advies: gewoon overal waar de maar kunt de Opel Rocks-e aan de stekker hanger, dan ben je nooit meer bezig met die WLTP cijfers en voorkom je laadstress, Z’n topsnelheid is 45 km en dat is echt meer dan voldoende. Het nadeel van de Rocks-e is wel dat je niet op een fietspad mag rijden. Hoewel, hij hoort gezien zijn afmetingen daar ook niet thuis. Met de Rocks-e rijd je normaliter op straat tussen het normale verkeer. Een brommerrijbewijs is voldoende al vraag je je wel af of je een onervaren jonge berijder er zo maar mee moet laten rijden. Een beetje oefenen met iemand naast je met rij-ervaring kan zomaar nuttig en uitermate verstandig zijn. Daarbij is 45 km/h echt wel de max. Veel steden kiezen immers steeds vaker voor een maximumsnelheid van 30 km/h uur in de stad. One pedal driving Rijden met de Rocks-e is simpel dankzij het ‘one pedal driving’ mechanisme. Het betekent dat als je de gaspedaal loslaat je automatisch remt (tot aan stilstand). Remmen kan ook met de rempedaal. Dit is precies het stukje rijtechniek wat je beter maar even kunt oefenen als je hier volledig mee onbekend bent. De Rocks-e is uitgerust met schijfremmen voor en trommelremmen achter. Door het regeneratieve remsysteem (one pedal) zijn deze daardoor niet altijd nodig.

Rocks-e laadruimte en de Rocks-e Kargo Het is een inkopper maar natuurlijk biedt de Rocks-e de meeste ruimte als je er alleen in zit. Ook binnenin gaat de Opel Rocks-e slim om met de beschikbare ruimte. Voor de beenruimte van de passagier zit een opbergvak van 63 liter en zijn er nog vele andere handige opbergmogelijkheden. In het interieur vind je haken om je tas of andere spullen aan te hangen en onder de voorruit vind je handige vakjes. Ook kun je achter de stoelen wel wat tassen kwijt.



Opel heeft ook een special editie ontwikkeld, de Rocks-e Kargo, vooral bestemd voor bezorgdiensten. De Rocks-e Kargo biedt namelijk een 260 liter flexibel inzetbare laadruimte en 140 kg laadvermogen die op de plek komt van de bijrijder. Door z’n compacte afmetingen komt de Rocks-e wat makkelijker op plaatsen waar een bestelbus niet altijd kan komen. En wie weet is dit wel een alternatieve en schone oplossing voor PostNL (zie ook onder). Zonder BTW kost de Rock-e Kargo ruim 7.300 euro. Opel Rocks-e wel achter je camper maar niet geschikt voor de Pizza bezorger Je kent de beelden wel, uit de kluiten gewassen Campers met een trailer. Daarbovenop staat meestal een motor of een Smart-achtige auto. Bedoeld om op de vakantielocatie als extra vervoermiddel te dienen zodat de Camper kan blijven staan. Voor de groep ik-neem-een-extra-auto-mee-op-vakantie is de Rocks-e een aangename verrassing, betaalbaar, licht en zuinig en opladen op de camping. Het is slechts een van de voorbeelden waarvoor je dit concept ook zou kunnen gebruiken. Het kleine leuk ogende autootje smeekt echt om nieuwe ideeën.



Voor de Pizzabezorger is hij minder geschikt al wordt dat wel als voorbeeld genoemd. De boys en girls die jouw Pizza met champignons in recordtijd thuis moeten bezorgen hebben niet zoveel aan een voertuig op de openbare weg. Aansluiten bij wachtende auto’s voor het stoplicht kost veel te veel tijd, zeker in drukke steden, de plek waar de e-bikes pole-position pakken.



De Rocks-e zal zijn doelgroep vanzelf vinden. Het groene concept en de praktische laadmogelijkheden kunnen zo maar voor start-ups en creatieven een uitdaging zijn om nieuwe concepten te bedenken. Maar hij kan ook in een tijd waarin we steeds meer online kopen zijn nieuwe emissievrije bezorgmogelijkheden een welkome aanvulling in de markt. Waarschijnlijk zal Stellantis gezien hun ambities deze alleen maar toejuichen anders hadden ze never nooit niet dit concept moeten omarmen en in de wereld van ShareNow moeten stappen. Wat dat betreft kun je bijna stellen dat de Opel Rocks-e wel een succes gaat worden. Het is alleen nog even ontdekken hoe.