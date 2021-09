Dit is de nieuwe Opel Astra ook als Hybrid

De nieuwe Opel Astra, inmiddels al de zesde generatie, is voor Opel misschien wel een van de belangrijkste introducties van de afgelopen jaren. Het is een van de populairste auto’s in zijn klasse, en dat al 30 jaar lang. De groep notoire Astra-rijders is nog steeds heel groot. Ze zijn meer dan waarschijnlijk ook trouw aan hun merk. Hun geduld is ook op de proef gesteld want vrijwel de gehele concurrentie, oud en nieuw, biedt al de keuze voor hybride uitvoeringen of volledig elektrische modellen. De keuze is wat dat betreft fors toegenomen. Goed voor de consument maar een uitdaging voor de gevestigde orde. Opel, en de zeker de Opel Astra, behoort tot deze laatste categorie.



De lat ligt wat dat betreft enorm hoog en dus ook voor de Opel Astra. Is deze populaire klassieker nog steeds in staat om die groeiende concurrentie die tegenwoordig vooral uit Azië komt te verslaan?

Opel Astra-e laat nog op zich wachten

De nieuwe Astra verbaast in ieder geval. Opel toont lef om de auto van een volledig nieuwe styling te voorzien en tevens met een verrassend bijna minimalistisch luxe ogend interieur. Het merk doet werkelijk zijn jasje uit en stapt met veel zelfvertrouwen de toekomst tegemoet met twee nieuwe plug-in hybride uitvoeringen. Helaas moeten de liefhebbers van de volledig elektrische Opel Astra-e nog (even) wachten tot 2023. Als je dit leest check je nog eens extra de geleverde persinformatie want dat laatste voelt als rijkelijk laat als je kijkt naar hoe die markt zich ontwikkelt.

Natuurlijk heeft Opel de fraai ontworpen Mokka-e als alternatief al in de markt maar of de Astra-rijder die graag naar een EV wil overstappen voor dit model gaat kiezen, is maar de vraag. De Astra-e en de Mokka-e vullen elkaar eerder aan en dan is het marketingtechnisch maar moeilijk uit te leggen dat je voor de Astra-e echt nog ruim 1.5 jaar moet wachten. Het is overigens iets wat alleen relevant is voor de Nederlandse en Scandinavische markt.