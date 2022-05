BMW en Mercedes-Benz verkopen deeldienst Share Now aan Stellantis

Je auto delen met iemand anders, het wordt door velen gezien als een van de belangrijkste nieuwe concepten in de automotive industrie. Er zijn maar genoeg voordelen te bedenken, zeker als je kijkt naar duurzaamheid. Nieuwe concepten, nieuwe automerken en andere vormen van alternatief vervoer dringen zich in een hoog tempo aan. Duidelijk is dat in de toekomst bezit niet meer het hoogst haalbare is. De deeleconomie lijkt zich steeds sneller te ontwikkelen.



Daarom is er opvallend nieuws want Share Now, de joint-venture die BMW en Mercedes-Benz hebben opgezet voor de inzet van deelvoertuigen in grote steden wordt verkocht aan Stellantis. Het nieuwe autoconcern, een fusie van FCA (Fiat, Alfa en Jeep) en PSA (Peugeot, Opel en Citroën) ziet het als een versterking van hun al langer bestaande Free2Move concept. De beide Duitse automerken blijkbaar niet meer.

Share Now blijft een kostbaar concept

Het delen van auto’s in het concept van Share Now is handig voor de groep die er gebruik van maakt maar kostentechnisch een dure aangelegenheid. Dat was jaren geleden al duidelijk. Alleen met een hoge bezettingsgraad van de auto’s lijkt het businessmodel te renderen. Daarbij komt dat BMW en Mercedes-Benz wellicht ook niet de auto’s bezitten die beter matchen met dit businessmodel.

Waar Stellantis met haar merken veel meer keuze heeft als het aankomt op compacte auto’s die een match hebben met stedelijke omgevingen staan die niet bij de Duitse collega’s op de stoep. Stellantis heeft als voorbeeld met de onlangs geïntroduceerde Opel Rocks-e (zie header-afbeelding links) een ijzersterk concept voor deelauto’s in grote steden. Compact, voordelig en duurzaam, voorwaarden die allen van grote invloed zijn op Share Now-achtige concepten.

Share Now en Free2Move

Door de samenvoeging van Share Now en Free2Move gaat Stellantis in 14 grote Europese steden 10.000 voertuigen toevoegen aan de reeds bestaande Free2Move-vloot. Hiermee zou het klantenbestand van de dienstverlening zich uitbreiden met ruim 3 miljoen gebruikers. Stellantis wordt hierdoor direct de marktleider in dit segment.



Door de verkoop van Share Now lijken BMW en Mercedes-Benz zich meer te focussen op hun resterende mobiliteit samenwerkingen: Free Now. Met deze dienst kunnen auto's, taxi's, e-Scooters en e-Bikes geboekt worden naast de laad-infrastructuur app Charge Now.