De nieuwe Fiat Panda wordt volledig elektrisch

In het tijdperk van elektrische auto’s ontstaat er volop ruimte om het ooit zo populaire A-segment (typische incrowd term voor kleine en voordelige auto’s) nieuw leven in te blazen. Het is het domein van de Yaris, Picanto en natuurlijk de immer populaire Fiat Panda. De ruimste in zijn klasse en jarenlang ook een van de bestverkochte modellen in die klasse.

Stadsauto, tweede auto, en kleinste gezinsauto hij was echt jarenlang mateloos populair. En helemaal in het thuisland Italië waar postbodes met een 4x4 uitvoering ook in de winter brieven wisten te bezorgen in de besneeuwde Dolomieten. In Nederland werd de Panda ooit gestraft door de belastingdienst met een aanpassing op het BPM-tarief waardoor hij ineens een stuk duurder werd als de concurrentie. En dat is aan de onderkant van de markt een gevoelig onderwerp.

De Panda is inmiddels 42 jaar jong en misschien wel net als de 500 ‘forever young’. Maar er is goed nieuws want net als de Fiat 500e komt er ook elektrische versie aan. Hoewel men nog wel spreekt van geruchten staat de fraai ontworpen nieuwe Fiat Panda (met een stekker) al volop in het nieuws. Het is duidelijk dat Stellantis duidelijk ook oog heeft voor de onderkant van de markt voor elektrische auto's.