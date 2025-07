Hyundai bedenkt een SUV die met drones bomen plant, Thunderbirds in 2025

Ioniq 9 als mobiele commandopost, The Thunderbirds are Go

De Ioniq 9 is allang geen doorsnee familieauto meer. Deze Seed Ball Drone-versie is letterlijk een mobiele commandopost met twee schermen, een draaibare stoel en een custom drone-besturingssysteem alsof je in de cockpit van een bosreddingsmissie zit. Het is een beetje Thunderbirds in 2025, hij rijdt daarbij elektrisch, geruisloos en zonder uitlaatgassen. Klinkt ook logisch als je door kwetsbare natuurgebieden rijdt.

De Thunderbirds was een Britse geanimeerde TV-serie ui 1965 en draaide om de missie van International Rescue, een organisatie die overal ter wereld in actie kwam met speciale reddingsvoertuigen, de ‘Thunderbirds’, om rampen te bestrijden en levens te redden. De zin ‘The Thunderbirds are Go’ was het vaste startsein als ze op actie gingen. –

Wereldwijde ambities

Uljin is pas het begin. Hyundai’s bredere initiatief, het Ioniq Forest-project, loopt al sinds 2016 en is inmiddels in 13 landen actief (VS, Brazilië, India, Vietnam, Tsjechië) en nu dus ook met een Ioniq 9 uitgerust met slimme drone-SUV’s als tool voor grootschalige herbebossing. Geen goedkope greenwashing maar een mobiliteitsmerk dat snapt dat technologie iets moet dóen voor de planeet en Hyundai maakt dat dagelijks waar.

Waarom is dit nu zo cool en relevant

Het lijkt allemaal zo eenvoudig en vanzelfsprekend maar dat is het niet. Bedenken top, maar dan moet je het ook waarmaken en dan is het best cool als je bedenkt dat:

Mobiliteit + AI + drones steeds vaker concrete impact maken

Autofabrikanten zich niet langer alleen maar kunnen beperken tot ‘auto’s bouwen’

Dit soort toepassingen laat zien dat technologie letterlijk leven kan terugbrengen, ook in dode grond

Daarbij is het ook gewoon vet. Een auto met een droneplatform die zaadbommen dropt om bossen te laten groeien. Come on, het klinkt als sciencefiction maar in werkelijk is het Hyundai, automaker van beroep.