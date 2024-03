Hyundai gaat terug met de Pony naar het verleden van Seoul in Zepeto 3D

Hyundai Motor heeft 'Timeless Seoul' gelanceerd op Zepeto, een wereldwijd populair 3D-avatar-gebaseerd social netwerkplatform. Hier worden gebruikers teruggevoerd naar de jaren '70 en '80 in Zuid-Korea. Timeless Seoul is geïnspireerd door de iconische PONY, de eerste zelfstandig ontwikkelde auto in Korea, en belangrijk onderdeel van de rijke geschiedenis van Hyundai .

Offline evenementen



Om de populariteit van Zepeto specifiek in ASEAN-landen te benutten, organiseert Hyundai offline evenementen tijdens de Bangkok International Motor Show 2024 en in de Hyundai Motorstudio Senayan Park in Indonesië. Bezoekers kunnen in het echte leven de speciale Zepeto-fotoplekken ervaren en hun foto's en verhalen delen op sociale media.

Meer informatie over 'Timeless Seoul' op Zepeto is beschikbaar op de wereldwijde sociale kanalen of de officiële website van Hyundai.

Als onderdeel van de strategische uitbreiding naar ASEAN-regio's zal Hyundai Motor blijven investeren in gespecialiseerde activiteiten, waaronder deelname aan grote ASEAN-motorshows om haar aanwezigheid in de regio te versterken. Meer weten vanuit Europa gaat dus alleen via Zepeto.