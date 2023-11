Hyundai en Seoul, Gangnam style in de autowereld

Hyundai is niet alleen een van de drie grootste automerken in de wereld, het is ook de grootste werkgever van Zuid-Korea. Het bedrijf bestaat uit 40 verschillende onderdelen, van fabrikant van automerken als Hyundai, Kia en Genesis (gebouwd door Hyundai's luxury vehicle division) tot het grootste staalbedrijf in de wereld. Hyundai is een verzekeringsmaatschappij, een bankier en zo kunnen we nog wel even doorgaan.



Het automerk is onlosmakelijk verbonden met Seoul. Een stad met 25 miljoen inwoners waar opmerkelijk genoeg vrijwel alleen grotere luxe auto’s rondrijden. In het trendy Gangnam-Gu waar de wegen soms 6-baans zijn en je bij het oversteken 12 rijstroken telt lopen deze vol met auto’s. Parkeren langs de rijbaan doe je hier niet. Daarvoor moet je de onder de grond zijn, waar je megaparkeerplaatsen gaat vinden. Fietsers kom je hier niet of nauwelijks tegen. E-Steps dan weer wel maar dat is sterk afhankelijk van het stadsdeel. Scooters en elektrische brommertjes waarmee andere Aziatische metropolen, zoals Shanghai,,vollopen zie je hier niet.

Wat je wel zit op straat zijn dus auto’s, enorme aantallen, vaak groot, vaak wit en vrijwel altijd auto’s van Koreaanse afkomst. Het zijn vooral de modellen van Hyundai en in mindere mate Kia die hier het straatbeeld bepalen. Tesla en Porsche duiken ook wel weer op naast Mercedes en BMW. Audi is het niet gelukt en opmerkelijk genoeg zie je nauwelijks een Toyota. Van het huismerk rijden er voldoende auto’s die met een stekker kunnen worden geladen, maar ook laadpalen zie je weer niet. Ook dat gebeurt in ondergrondse garages of bij mensen thuis.

Hyundai is de ‘overall winner’. De oranje taxi’s, je raadt het al zijn van Hyundai, net als de politie, de personenbusjes, de stadsbussen, schoonmaakdiensten en ga zo no maar even door. Het is inmiddels wel duidelijk dat het merk in heel veel opzichten de stad lijkt te beheersen.