Het succes van Hyundai komt voort uit de dna en cultuur van het land

Het gaat goed met het Zuid-Koreaanse Hyundai. De autofabrikant is na Toyota en de Volkswagengroep inmiddels de onbetwiste nummer 3 in de wereld. Dat succes staat niet op zichzelf, want naast het eigen automerk van Hyundai zijn ook Kia en het luxemerk Genesis onderdeel van het autoconcern. Het icoon is de Hyundai Kona waarvan de elektrische versie een regelrechte hit is. En ook de opvallende Ioniq 5 is een doorslaand succes.

Beide auto’s zijn in grote mate verantwoordelijk voor het huidige succes. Zo gingen de verkoopcijfers van de volledig elektrische Kona door het dak en kent deze EV inmiddels als een opvolger waarvan opnieuw hoge verkoopcijfers worden verwacht gebaseerd op sterk verbeterde specificaties en een vernieuwd design. De Ioniq 5 was gelijk succesvol bij de introductie want zelden ontving een nieuwe auto zoveel onderscheidingen vanuit de autowereld en de media.

Design Awards

Vooral het design viel op want de Ioniq 5 won zo’n beetje alle denkbare design awards. Inmiddels is er ook een Ioniq 6, het tweede model van het merk Ioniq met opnieuw een opvallend (vooral aerodynamisch) design. De Ioniq 5 is geïnspireerd op een historisch model, het is de DNA van Hyundai, beter bekend als de Hyundai Pony.

Een auto die in 1974 voor het eerst te zien was op het autosalon van Turijn en was getekend door de Italiaan Giorgio Giugiaro. De motoren waren van Mitsubishi. Het duurde daarna nog wel 4 jaar voordat de Pony ook in Europa op de markt kwam. Het was de eerste kennismaking met een auto uit Korea waar we in Europa echt alles van vonden. Het zou ondenkbaar zijn geweest als je toen durfde te voorspellen dat het merk decennia later een van de wereldwijde marktleiders zou worden.