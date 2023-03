Ioniq 6, energiezuinige smaakmaker met een uitgesproken design

Zuid-Korea, het land van Samsung en LG, het land van Seoul en het land waar je verliefd op wordt als je er eenmaal bent geweest. De mensen, hun omgangsvormen, het eten, maar tegenwoordig nog meer dan ooit, het land van Hyundai. Het grootste staalconcern in de wereld en een steeds meer toonaangevende fabrikant van (elektrische) auto’s.

Het is het automerk, zowel Hyundai als Kia, wat breed is omarmd in Europa, en zeker in ons land. Hyundai is lijstaanvoerder in veel, van auto van jaar tot best verkocht en meer. Ze voeren de lijstjes aan en hebben de laatste jaren ook het lef om auto’s te ontwerpen die verrassen en in veel opzichten vernieuwend zijn. Duidelijk is dat het merk lef heeft en eigenzinnig is. De Kona wist de markt al aardig op z’n kop te zetten maar met de komst van de Ioniq 5 werd echt een jas uitgedaan. Gedurfd in alle opzichten, vernieuwend maar ook soms verfoeid. Niet iedereen was direct verliefd op de strak gestileerde Ioniq 5. Het is het beste compliment wat je kunt krijgen want het betekent dat het design iets met je doet. Het verhaal over de range wat nooit een verhaal werd Wij reden met deze Ioniq 5 naar het meest zuidelijke puntje van Europa, Cabo de Sao Vicente in de Algarve, een rit van ruim 2.500 km. Een uitdaging met een EV naar een land waar elektrisch laden niet bepaald prioriteit #1 is. En als Ioniq 5 rijder ben je daar met een Nederlandse kentekenplaat een exoot. Het was het verhaal over range dat niet over de range van de Ioniq ging.



Nooit was het onderwerp tijdens de twee maanden als digital nomad leven en werken in de Algarve. Na een gemiddelde laadsessie onder de strak blauwe lucht tikje mijn dashboard een bereik aan van ver boven de 500 km. Het bewijs dat range een onderwerp is wat vooral bij ons tussen de oren zit, totdat de zon iedere dag hoog aan de hemel staat.



En dan staat er ineens een Ioniq 6 op de oprit. Gestroomlijnd tot 3 cijfers achter de komma. Overal vind je kleine details die het geheim van de lage luchtweerstand van 0.21 bevestigen. Met Ioniq 6 is hyundai op zoek gegaan naar extra kilometers. Dat betekent een expliciet design, geen standaard deurklinken, digitale spiegels en slimme roosters. Ontworpen voor extra rijbereik. En eigenlijk denk je dan, toch maar weer 'even' op en neer naar dat plekje in Zuid Portugal.

Hyundai Ioniq 6 Inmiddels staat de Ioniq 6 al even in de spotlights, maar rijden zie je hem nog niet of het moet een van de testauto’s zijn waar we nu zelf ook mee op pad zijn. Alles wat je kunt zeggen over de Ioniq 5 kun je meenemen naar de Ioniq 6. Wederom een gedurfd design (wel met een reden en gebaseerd op het Prophecy-concept van Hyundai) en ook nu ben je verliefd op het design of je vindt het helemaal niets. De Ioniq 6 is geen compromis. Het is ook niet de opvolger van de 5 maar een nieuw model met een uitgesproken ontwerp, een volledig nieuw designconcept naast de Ioniq 5 en zeker te weten een auto met een eigen doelgroep. Het feest der herkenning Zodra we in de Ioniq 6 stappen is het inderdaad het feest der herkenning. Deze Ioniq 6 staat technisch op hetzelfde (E-GMP) platform als de voor ons zo vertrouwde Ioniq 5 en de Kia EV6. De Ioniq 6 is verkrijgbaar in een een 53 kWh uitvoering of met een grote accu van 77.4 kWh en één versie met twee motoren die dan gelijk met 325 pk (605 Nm) tevens de rapste uitvoering is. Het grote verschil binnen de familie is dat de Ioniq 6 de auto is met de laagste luchtweerstandscoëfficiënt van 0.21 en mede daarmee ook de auto met het beste bereik. Dan moet je overigens wel kiezen voor 18” velgen en niet voor de veel fraaier ogende 20" die juist zo goed passen bij dit sportieve en gestroomlijnde design. Hij oogt niet alleen sportiever maar voelt ook zo Alle huidige modellen op het E-GMP platform hebben hun eigen looks, karakter en rij-eigenschappen. Omdat we serieuze afstanden hebben gereden met de Ioniq 5 (en EV6) voelen we in vergelijking met de Ioniq 6 duidelijk een verschil. Hij oogt niet alleen sportiever maar voelt ook zo. Het lijkt allemaal net wat strakker als de uiterst comfortabele Ioniq 5. Dat iets strakkere en sportieve past ook wel bij deze auto die op dit moment echt nog wel een 'head turner' is. Natuurlijk vallen de digitale spiegels op en moet je in de auto er wel even aan wennen. In het donker is dat zeker. Maar om na drie keer s'avonds te hebben gereden gelijk te roepen 'geef mij maar gewone spiegels' is te eenvoudig. Dit is nieuwe technologie en dat vraagt nu eenmaal wat gewenning. Het voelt nu nog een beetje als een iPhone gebruiker die een Android toestel krijgt.

Laadtechnologie als nieuwe maatstaf en de Ioniq 6 is ruim voorzien Duidelijk is dat wij de range van een auto, en zeker die van de Ioniq 6 wat minder van belang vinden. Het bereik is top en precies wat je graag zou willen. Een range van ruim boven de 400 km die toeneemt als de weersomstandigheden en rijstijl hand in hand gaan. Veel belangrijker is hoe snel je kunt laden. Onderweg doe je dat meestal wanneer de accu tussen de 15 en 30 procent ligt, als het uitkomt en als er een snellader op de route ligt. Hoe ver je dan hebt gereden doet er niet toe.



De Ioniq 6 is uitgerust met 800 volt-batterijtechnologie voor supersnel opladen en dat scheelt nogal wat. De aanwezige E-GMP-architectuur is geschikt voor opladen met zowel 400- als 800-volt installaties. Het betekent dat je met een 350 kW-lader in 18 minuten kunt opladen van 10 tot 80 procent en in minder dan vijf minuten je actieradius een boost kunt geven van een extra 100 km. In praktijk betekent het dat je in kwartiertje een extra actieradius tot 351 km kun laden. Wat ons betreft is het dan weer rijden en niet onnodig aan de lader blijven hangen. Het betekent dat de aanwezigheid van snellaad-technologie eigenlijk veel belangrijker is dan of de Ioniq 6 nu 431 of 467 km kan halen. Thuis aan de stekker, doe het dan slim Naast snelladers maakt het ook veel uit of je thuis kunt laden. Met een 3-fase lader gebeurt dat met de Ioniq 6 met een snelheid van 11 kWh waardoor je ook thuis niet echt lang aan de lader hoeft te hangen. Een aanrader is om te kiezen voor een slim laadstation zodat je thuis de laagst mogelijke tarieven kunt benutten om de Ioniq 6 op te laden.

Ioniq 6 en WLTP (snel vergeten) Het 'vehiekel' WLTP is bedacht om EV’s met elkaar te kunnen vergelijken. Tegenwoordig is het ook een maatstaf om soms auto’s af te fakkelen. Het zijn alleen niet alles bepalende getallen. In Nederland is het in ieder geval een hot-topic. In de media lijkt het soms alleen nog maar te gaan over range, range en nog eens range. De auto’s komen veel minder ver maar dat is lariekoek. Zo komen net zover als dat de omstandigheden dit toelaten. Rijden met een Ioniq 6 bij temperaturen tussen de 0 en 12 graden geeft een andere score als bij rijden boven de 20 graden. Woon je in een stedelijke omgeving of landelijk. Rij je veel op de snelweg, tegenwind, 18 of 20 inch velgen onder de auto en dan met welk gemiddelde. En zo zijn er nog wel meer factoren te bedenken. Geen dag is immers hetzelfde, net als de bestuurder.



Duidelijk is dat Hyundai er in is geslaagd met de Ioniq 6 een auto te ontwerpen met een uiterst lage luchtweerstandscoëfficiënt, 800 volt batterijtechnologie en een accupakket van 77 kWh. Drie belangrijke redenen die elektrisch rijden tot een genot maken en waarbij je je nooit gaat afvragen hoe het ooit met die range en WLTP zat. Het gaat om het rijplezier en met dat in het achterhoofd is de Ioniq 6 een uitstekende keuze die het best kunt omschrijven als een energiezuinige smaakmaker met een uitgesproken design.