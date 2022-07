Hyundai geef meer prijs van de Ioniq 6

Enkele weken geleden liet Hyundai al wat meer zien van de volgende EV die het Koreaanse automerk op de markt gaat brengen. De Ioniq 6 wordt een sedan met een sportieve uitstraling. Vandaag heeft Hyundai die looks wat meer kracht bijgezet met de onthulling van de specificaties en prestaties die we van de Ioniq 6 mogen verwachten.

600+ kilometer bereik

Het eerste dat opvalt is het bereik van de nieuwe EV. Die passeert, met de longrange accu van iets meer dan 77 kWh, de 600 kilometer. Dat is uiteraard de WLTP opgave (610km) onder ideale omstandigheden. De praktijk van EV’s leert dat tussen die opgave en de werkelijkheid vaak enkele tientallen kilometers verschil zit. Ook wanneer je de ideale rijomstandigheden benadert. Om nog maar te zwijgen over rijden op hogere snelheden (boven de 110 km/h op snelwegen) of in winterse omstandigheden. Bij de Ioniq 5 en Kona kan dat het bereik (tussen 450 en 500 km) met 100 tot 150 kilometer doen afnemen.

In hoeverre de Ioniq 6 daar ‘last’ van heeft, zal moeten blijken. Net als bij alle technische ontwikkelingen is zeker ook bij EV’s het effect van technologische vernieuwingen nog lang niet uitgespeeld. Een voorbeeld daarvan is het verbruik. De Ioniq 6 heeft, net als de Ioniq 5 en de Kia EV6 een accu van 77,4 kWh, maar zou daar dus zo’n 90 kilometer verder mee kunnen rijden, wat neerkomt op een gemiddeld verbruik van zo’n 14 kWh per 100 kilometer.