Hyundai toont de Ioniq 6

Bijzonder is dat Hyundai zich naar eigen zeggen voor het ontwerp van de Ioniq 6 heeft laten inspireren door de vloeiende en ronde vormen van auto’s uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Die stonden nu niet bepaald bekend vanwege hun ultra lage luchtweerstand. Design van 100 jaar geleden met het voortschrijdend inzicht van de tussenliggende 100 jaar zullen we maar zeggen.

Het aanbod van EV’s groeit met de dag, zo lijkt het. En het zijn ook niet meer alleen elektrische ‘cross over SUVs’ die het daglicht zien. Eerder deze week toonde Volkswagen nog de ID.AERO . Vandaag is het de beurt aan Hyundai om een nieuwe elektrische sedan te presenteren.

Ethical Uniqueness design

Hyundai heeft de Ioniq 6 gestoeld op haar nieuwe Ethical Uniqueness design. De fabrikant legt daarbij de nadruk op duurzame mobiliteit en verantwoordelijkheid voor het milieu. Verder valt op dat Hyundai bij deze nieuwe EV afscheid neemt van knoppen, voor de bediening van de ramen en het afstellen van de spiegels, zodat er meer binnenruimte ontstaat.

Het dashboard van de Ioniq 6 wordt voor een groot deel gevormd door twee 12 inch aanraakschermen, verdeeld over een 12-inch full-touch infotainmentdisplay en een 12-inch digitaal cluster. Toch heeft de EV ook nog veel fysieke knoppen. Volgens Hyundai is dat met name een veiligheidskeuze. Het bedienen van, bijvoorbeeld, de airco, via een touchscreen tijdens het rijden is minder veilig dan ‘ouderwetse’ knoppen.