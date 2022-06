Volkswagen ID.AERO rijdt meer dan 600 kilometer op één accu

Volkswagen heeft in China haar eerste EV sedan gepresenteerd, de ID.AERO. Het is nog een concept, maar volgens de Duitse autofabrikant ga je straks met deze elektrische sedan meer dan 600 kilometer kunnen rijden op één acculading. Heel erg bijzonder is dat overigens niet, aangezien Mercedes al een concept EV presenteerde die meer dan 1000 kilometer bereik heeft. En de Zuid-Duitse autofabrikant heeft dat ook al in de praktijk bewezen. Bij Volkswagen is het nog even afwachten in hoeverre de 600+ kilometer claim gerechtvaardigd blijkt.

2023 in de showrooms

Als alles volgens planning verloopt, dan moet de VW ID.AERO in de loop van 2023 in de showrooms verschijnen. Hij wordt gepositioneerd in het segment van de middelgrote premium sedans. Met een lengte van bijna vijf meter lijkt dat ook wel logisch. Het wordt, zeg maar, het elektrische broertje van de welbekende Passat. Over de prijs heeft Volkswagen nog niets geroepen in China.

Om het bereik van de ID.AERO te optimaliseren heeft Volkswagen veel tijd gestoken in het verlagen van de luchtweerstand van deze EV. De zogenoemde CW-waarde komt uit op 0,23.