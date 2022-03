Volkswagen ID. Buzz, een EV met 75 jaar historie

Het is 75 jaar geleden dat Volkswagen de markt voor personen- en bestelbussen deed ontvlammen met de inmiddels wereldberoemde en nog altijd razend populaire T1. Dat model werd in 1947 ontworpen en ging drie jaar later in productie. De ‘Transporter’ kende sindsdien vele opvolgers. De volgende in die lange rij is vandaag officieel gepresenteerd: de Volkswagen ID. Buzz.

Van T1 naar ID. Buzz

De iconische lijnen in het design van de T1 zijn ook bij de ID. Buzz nog altijd te herkennen. Zoals de korte overhang vanuit het punt waar de bestuurder zit, bovenop de voorwielen. En ook de relatief lange wielbasis van, op 1,2 centimeter na, 3 meter. Of, zoals Volkswagen het zelf beschrijft: “Het design van de ID. Buzz is een eerbetoon aan één van de meest succesvolle bestelwagens ooit, met een tijdlijn die begint bij het Duitse wirtschaftswunder en via Woodstock naar het heden loopt.”