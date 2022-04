Mercedes concept EV rijdt 1000 kilometer op één acculading

Begin januari toonde Mercedes-Benz haar nieuwste concept EV aan de wereld, de Vision EQXX. Naast het design viel daarbij vooral de te verwachten actieradius op: 1000 kilometer op één acculading. Yeah, right! Dat zullen velen die dit toen lazen ongetwijfeld gedacht hebben. En zo’n gekke gedachte was dat ook niet.

1000 kilometer in ‘gewoon’ verkeer

De actieradius van elektrische auto’s is nog altijd een dingetje. Vaak worden veel meer kilometers beloofd dan dat in de praktijk haalbaar blijkt. Zeker als het gaat om een concept. Whishfull thinking. Mercedes-Benz heeft die verwachtingen met de Vision EQXX concept car nu wel eens werkelijkheid laten worden.

Ok, het is nog altijd in een door de fabrikant zelf georganiseerde, en gecontroleerde, omgeving. Maar, ze zijn er in geslaagd om met de Vision EQXX, in het normale verkeer, meer dan 1000 kilometer af te leggen voordat de bolide weer aan een lader gehangen moest worden. Dat wil zeggen, hij had nog 140km bereik over.